Тревога объявлялась дважды и длилась более 7 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.
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Враг атаковал Киевскую область дронами
Известно, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,
– информировали в ОВА.
Указывается, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар уже ликвидировали.
Сейчас оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
"В очередной раз обращаюсь к жителям области. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких!" – обратился глава ОГА к жителям региона.