В регионе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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В Киевской области работает ПВО

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 23:31 2 февраля.

Уже через полчаса первые БПЛА достались Киевщины.

Так, в 00:02 Воздушные силы предупредили, что беспилотники из Черниговщины двигаются в направлении области.

В то же время в КОВА сообщили о работе ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– традиционно написали местные власти.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте

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