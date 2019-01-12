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      Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни

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      Архимандрит Михаил (Анищенко)
      Архимандрит Михаил (Анищенко) / romfea.gr

      Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии священника с Волыни – архимандрита Михаила Анищенко.

      Об этом сообщает ТСН.

      Читайте также: В Украине может появиться новая ставропигия Вселенского патриархата: на этот раз – во Львове

      Соответствующее решение было принято на заседании синода 9-11 января, состоявшемся в Стамбуле.

      Ранее отец Михаил проводил службы в храме Всех Святых земли Волынской.

      Это наш земляк из Луцка. Недавно сообщили, что его назначили председателем ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры,
      отметил священник Виктор Мартыненко.

      Затем священнослужитель уехал на учебу в Грецию и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталии (Турция), что является Писидийской митрополией Константинопольского патриархата.

      Отметим, что ставропигия Константинополя в Киеве размещается в Андреевской церкви.

      Что такое ставропигия?Автономная православная церковная единица, подлежащая юрисдикции не местному иерарху, а непосредственно патриарху и пользуется специальными правами (уход за духовенством, иногда даже над иерархами). Цель ставропигии – быть представительством (церковным посольством) Вселенского патриарха в Украине.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

      13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.

      Теги: Новости Украины Вселенський патриархат Религия
      Источник: 24 Канал
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