Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни

Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии священника с Волыни – архимандрита Михаила Анищенко.

Об этом сообщает ТСН.

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Соответствующее решение было принято на заседании синода 9-11 января, состоявшемся в Стамбуле.

Ранее отец Михаил проводил службы в храме Всех Святых земли Волынской.

Это наш земляк из Луцка. Недавно сообщили, что его назначили председателем ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры,

– отметил священник Виктор Мартыненко.

Затем священнослужитель уехал на учебу в Грецию и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталии (Турция), что является Писидийской митрополией Константинопольского патриархата.

Отметим, что ставропигия Константинополя в Киеве размещается в Андреевской церкви.

Что такое ставропигия?Автономная православная церковная единица, подлежащая юрисдикции не местному иерарху, а непосредственно патриарху и пользуется специальными правами (уход за духовенством, иногда даже над иерархами). Цель ставропигии – быть представительством (церковным посольством) Вселенского патриарха в Украине.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.



13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.