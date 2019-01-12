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      Київську ставропігію Константинополя очолив священик з Волині

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      Архімандрит Михаїл (Аніщенко)
      Архімандрит Михаїл (Аніщенко) / romfea.gr

      Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської Ставропігії священика з Волині – архімандрита Михайла Аніщенка.

      Про це повідомляє ТСН

      Читайте також:   В Україні може з'явитися нова ставропігія Вселенського патріархату: на цей раз – у Львові

      Відповідне рішення ухвалили на засіданні синоду 9-11 січня, яке відбулося в Стамбулі.

      Раніше отець Михайло проводив служби у храмі Всіх Святих землі Волинської.

      Це наш земляк з Луцька. Нещодавно повідомили, що його призначили головою ставропігії Вселенської патріархії в Києві. Ставропігія – це свого роду посольство, представництво Вселенського патріархату, і він призначений настоятелем цієї структури, 
      – зазначив священик Віктор Мартиненко. 

      Потім священнослужитель поїхав на навчання в Грецію і здійснював служіння настоятелем у храмі Аліпія Стовпника в Анталії (Туреччина), що є Писидійською митрополією Константинопольського патріархату.

      Зазначимо, що ставропігія Константинополя у Києві розміщується в Андріївській церкві.

      Що таке ставропігія?Автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами (догляд над духовенством, іноді навіть над ієрархами). Мета ставропігії – бути представництвом (церковним посольством) Вселенського патріарха в Україні.

      Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.   

      13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.

      Теги: Новини України Релігія Вселенський патріархат
      Джерело: 24 Канал
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