Київську ставропігію Константинополя очолив священик з Волині

Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської Ставропігії священика з Волині – архімандрита Михайла Аніщенка.

Про це повідомляє ТСН.

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні синоду 9-11 січня, яке відбулося в Стамбулі.

Раніше отець Михайло проводив служби у храмі Всіх Святих землі Волинської.

Це наш земляк з Луцька. Нещодавно повідомили, що його призначили головою ставропігії Вселенської патріархії в Києві. Ставропігія – це свого роду посольство, представництво Вселенського патріархату, і він призначений настоятелем цієї структури,

– зазначив священик Віктор Мартиненко.

Потім священнослужитель поїхав на навчання в Грецію і здійснював служіння настоятелем у храмі Аліпія Стовпника в Анталії (Туреччина), що є Писидійською митрополією Константинопольського патріархату.

Зазначимо, що ставропігія Константинополя у Києві розміщується в Андріївській церкві.

Що таке ставропігія?Автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції не місцевому ієрархові, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами (догляд над духовенством, іноді навіть над ієрархами). Мета ставропігії – бути представництвом (церковним посольством) Вселенського патріарха в Україні.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.



13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.