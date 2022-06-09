Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, передает 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима столицы Украины

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем, и Киевсовет , убежден, обратится в Правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – наряду с урочищем Бабий Яр», – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, что Киев должен воплотить этот проект совместно с государством,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Вас может заинтересовать – обращение Зеленского к Организации экономического сотрудничества и развития: видео