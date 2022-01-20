Политические преследования раскалывают страну, повышают нестабильность и ставят под угрозу независимость Украины, говорится в обращении, принятом на сессии Киевсовета 20 января.

"Политические преследования – это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, означает подвергать угрозе суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования – это короткий путь к узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Офису Генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества. Требуем прекратить преследование пятого Президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем встать на защиту интересов украинского государства и наших граждан", – говорится в обращении Киевсовета.

Столичные депутаты отмечают, что сила закона в Украине сегодня проигрывает закону силы. Об этом свидетельствуют и давление центральной властей на Порошенко, и бесконечные обыски правоохранителей в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, и попытки поспешно, в нарушение законодательства принять в парламенте неконституционный Закон о столице.

Использование центральной властью админресурса, преследование, обыски, суды и давление против политических оппонентов только раскалывают страну изнутри. Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим – это демократия. Преследование за это право – диктатура",

– подчеркивается в заявлении.

Киевсовет выражает уверенность, что сегодня приоритетом для власти и оппозиции должно стать объединение вокруг защиты интересов и границ государства. Призываем бороться не друг против друга, а за Украину, подчеркивают киевские депутаты.