Об этом заявили в Киевском городском совете, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

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В Киевсовете опровергают манипуляции относительно принадлежности указанного участка к территории парка "Наталка", изменения целевого назначения участка, отсутствия технической документации по землеустройству, арендной платы и другие.

"Земельный участок 8000000000:78:215:0023 граничит с парком, но в границы парка не попадает. Решением Киевского городского совета от 10.03.2016 №138/138 создан парк отдыха на земельном участке общей площадью 7,1329 гектар районе города Киева. По заказу Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района Киева разработан проект землеустройства по отводу земельного участка для содержания и эксплуатации зеленых насаждений общего пользования в урочище Наталка в Оболонском районе Киева (в Государственном земельном кадастре зарегистрировано земельные участки 8005700 :0079 и 8000000000:78:215:0002)", – сообщает Киевсовет.

Никаких новых объектов строительства там быть не может

Киевсовет напоминает, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0023 площадью 1,2806 гектара на Оболонской набережной, 18 в Оболонском районе города Киева относится к землям водного фонда и был передан ООО "Гювексхаус" в аренду исключительно потребностей, рекреационных, спортивных и туристических целей.

"Никаких новых объектов строительства там появиться не может. Объекты, находящиеся в прибрежной защитной полосе, могут эксплуатироваться и иметь соответствующие подъездные пути, если при этом не нарушается его режим. Земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе водоемы, в водоохранной зоне.Ограничения использования земельного участка, в том числе на землях водного фонда, зарегистрированы в Государственном земельном кадастре.В решении о передаче земельного участка включен пункт 2.5 о соблюдении требований предусмотренных Водным кодексом Украины. Подпунктом 2.9 пункта 2 решения предусмотрено земельный участок использовать исключительно для эксплуатации и обслуживания существующих объектов без права новой застройки", – прокомментировали в Киевсовете информацию о целевом назначении участка.

Относительно технической документации в Киевсовете сообщают, что земельный участок был сформирован путем разработки технической документации по землеустройству в соответствии с Городской целевой программой использования и охраны земель города Киева на 2019 – 2021 годы. Техническая документация по землеустройству была согласована Госгеокадастром и Государственным агентством водных ресурсов. В аренду участок был передан без изменения границ и целевого назначения.

Относительно наличия объектов недвижимости в Киевсовете отмечают, что земельный участок уже застроен, и существующие сооружения находятся в частной собственности ООО "Гювексхаус" на основании договора купли-продажи нежилых зданий. Речь идет о здании для публичных выступлений Кэссон, а также общественном доме, бывшей котельной, водонапорной башне, двух складах, гараже и других объектах. Также в Киевсовете сообщают, что годовая арендная плата за земельный участок – 311 531.19 грн, 3% от нормативной денежной оценки, которая составляет 10 384 373,11 грн.

"Таким образом, решение Киевского городского совета от 09.02.2023 №5982/6023 принято без нарушения требований земельного законодательства Украины. Следовательно, какие-либо утверждения о нарушении норм законодательства при принятии Киевским городским советом решения от 09.02.2023 №5982/6023 не основываются на требованиях действующего законодательства Украины и являются либо откровенными манипуляциями, либо демонстрацией незнания нормативно-правовой базы в части поднятых вопросов", – сообщают в Киевсовете.