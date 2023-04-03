Помощь в 300 миллионов гривен предоставлена телеком-оператором на безвозмездных условиях в рамках Меморандума, подписанного между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины в июле 2022 года.

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Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации, Киевстар обязался выделить средства для реализации ключевых задач цифровизации. Сумма уже поступила на государственный счет через фандрейзинговую платформу UNITED24, которую запустили по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит целевое использование средств для важнейших проектов восстановления и укрепления цифровой инфраструктуры.

Киевстар как давний и надежный партнер государства направляет свой опыт, технические мощности и финансовые возможности для приближения победы Украины, – отмечает президент компании "Киевстар" Александр Комаров. – Мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации и скоро сообщим о новых проектах.



Между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины подписан Меморандум о сотрудничестве / Фото Киевстар

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, эти средства направляются на топ-приоритетные проекты по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товарно-транспортных накладных (е-ТТН), на цифровизацию услуг ДРАЦС и другие. А также модернизацию и развитие государственных реестров, усиление информационной безопасности, укрепление киберзащиты страны.

Во время полномасштабной войны цифровая инфраструктура стала основой эффективной работы государства. Работает таможня, выплачиваются пенсии, зарплаты, полноценно работает правительство. Почти еженедельно Минцифра запускает новые услуги в Дії. И все это во время первой в мире кибервойны. Спасибо компании Киевстар за вклад в развитие цифровой Украины. Такая поддержка позволяет нам реализовывать топпроекты для усиления безопасности и надежности цифровой инфраструктуры.

— отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Киевстар стал одним из доноров, способствующих возрождению Украины и продолжает преодолевать вызовы войны. Так, компания перечислила благотворительным фондам более 130 миллионов гривен на гуманитарные нужды военных, больниц, стариков и пострадавших от войны. А также предоставила абонентам безвозмездных сервисов более чем на 577 миллионов гривен.

В 2022 году Киевстар уплатил более 10,7 миллиарда гривен налогов и сборов в государственный бюджет и инвестировал почти 6 миллиардов гривен в восстановление и строительство сетей мобильной связи в Украине.