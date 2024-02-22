Подписание меморандума состоялось во время японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению 19 февраля в Токио. Мероприятие совместно организовали правительства Японии и Украины, информирует 24 Канал.

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Киевстар подписал трехсторонний Меморандум с двумя японскими компаниями

В конференции приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также представители японских и украинских компаний. Киевстар на конференции был представлен Федерацией работодателей Украины, членом которой является компания.

Все, что мы делаем в Киевстар, направлено на поддержку Украины. Именно поэтому мы активно участвуем в мероприятиях по восстановлению нашей страны и договариваемся о сотрудничестве с международными компаниями. Мы уверены, что опыт, экспертиза и технологичность японского бизнеса будет ценной и будет способствовать успешной реализации ряда проектов, направленных на восстановление Украины,

– комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов на корпоративном рынке Киевстар.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Киевстар, Sojitz и PicoCELA, будет способствовать определению вариантов сотрудничества между компаниями по ряду проектов. В том числе и развития беспроводной mesh-технологии PicoCELA, которая имеет проверенную репутацию быстрого развертывания "бесшовного" интернет-покрытия в нужной зоне.

"Мы были горды представлять украинские компании-участники ФРУ на мероприятии такого высокого уровня. В частности, гордимся тем, что Киевстар в очередной раз подтверждает свои позиции Амбассадора инвестиций и инноваций, теперь и перспективами сотрудничества с японским бизнесом", – комментирует Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Напомним, что недавно Киевстар подписал Меморандум о сотрудничестве с ведущим мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services (AWS).