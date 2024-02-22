Підписання меморандуму відбулося під час японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови 19 лютого в Токіо. Захід спільно організували уряди Японії та України, інформує 24 Канал.

Читайте також Київстар вдруге виділяє 10 мільйонів гривень центру "Незламні" у Львові

Київстар підписав тристоронній Меморандум з двома японськими компаніями

У конференції взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, а також представники японських та українських компаній. Київстар на конференції був представлений Федерацією роботодавців України, членом якої є компанія.

Все, що ми робимо в Київстар, спрямовано на підтримку України. Саме тому ми активно долучаємось до заходів з відновлення нашої країни та домовляємось про співпрацю з міжнародними компаніями. Ми впевнені, що досвід, експертиза та технологічність японського бізнесу буде цінною та сприятиме успішній реалізації низки проєктів, спрямованих на відновлення України,

– коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових бізнесів на корпоративному ринку Київстар.

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між Київстар, Sojitz та PicoCELA, сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів. Зокрема й розвитку бездротової mesh-технології PicoCELA, яка має перевірену репутацію швидкого розгортання "безшовного" інтернет-покриття в потрібній зоні.

"Ми були горді представляти українські компанії-учасниці ФРУ на заході такого високого рівня. Зокрема, пишаємося тим, що Київстар вкотре підтверджує свої позиції Амбасадора інвестицій та інновацій, тепер і перспективами співпраці з японським бізнесом", – коментує Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Нагадаємо, що нещодавно Київстар підписав Меморандум про співпрацю з провідним світовим провайдером хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS).