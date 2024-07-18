Ежегодно медицинское учреждение принимает на лечение до 20 тысяч маленьких пациентов: детей со сложными травмами, с онкологией, тяжелыми заболеваниями и тех, кто готовится к пересадке органов, отмечает 24 Канал.

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Российская ракетная атака нанесла колоссальные потери больнице: повреждены 12 отделений, из которых 8 – хирургических, 5 – онкологических, два реанимационных отделения, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Также повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория, потеряно дорогостоящее оборудование, пострадали дети, их родители и врачи медицинского учреждения.

Недавно в рамках Месяца донорства, что проводит Киевстар для своих сотрудников, я сдавал кровь в "Охматдете". Тяжело осознавать, что место спасения детей, которые изо всех сил борются с тяжелыми болезнями, стало целью для врага. Наша компания одной из первых отреагировала на эту трагедию и предоставила 10 миллионов гривен помощи на восстановление одной из крупнейших детских больниц в Украине,

– отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

В день трагедии Киевстар одним из первых анонсировал передачу 10 миллионов гривен на восстановление "Охматдета". Реализация помощи состоится совместно с партнером компании – фандрейзинговой платформой dobro.ua (МБФ "Украинская Биржа Благотворительности"). Также, вместе с фондом, мобильный оператор анонсировал сбор на новое оборудование, вместо уничтоженного, и срочные нужды. На сегодня сумма сбора составляет более 3,3 миллиона гривен.



ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" присоединилась к помощи "Охматдету" / Фото Киевстар

Дополнительно ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" перечислит средства от пакета "Благотворительный" в июле на помощь для восстановления "Охматдета". Ежемесячно платформа перечисляет 40% от стоимости этого пакета на помощь детям в рамках инициативы "Детская надежда".

Команда dobro.ua, как и другие благотворители, годами поддерживает "Охматдет", ведь эта больница – крупнейшая в Украине и помогает самым сложным маленьким пациентам бороться с недугами и выздоравливать. Благодаря взносу Киевстар и десятков тысяч неравнодушных украинцев, мы присоединимся к восстановлению главной детской больницы страны, потому что украинские дети должны побеждать болезни,

– комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Сейчас сбор продолжается. Все желающие помочь могут сделать свой вклад, присоединившись к инициативе по ссылке.