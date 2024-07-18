Щорічно медичний заклад приймає на лікування до 20 тисяч маленьких пацієнтів: дітлахів зі складними травмами, з онкологією, важкими захворюваннями та тих, хто готується до пересадки органів, зазначає 24 Канал.

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Російська ракетна атака завдала колосальних втрат лікарні: пошкоджено 12 відділень, з яких 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, два реанімаційних відділення, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Також пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія, втрачено дороговартісне обладнання, постраждали діти, їх батьки та лікарі медичного закладу.

Нещодавно в рамках Місяця донорства, що проводить Київстар для своїх співробітників, я здавав кров в "Охматдиті". Важко усвідомлювати, що місце порятунку дітей, які щосили боряться з важкими хворобами, стало ціллю для ворога. Наша компанія однією з перших відреагувала на цю трагедію та надала 10 мільйонів гривень допомоги на відновлення однієї з найбільших дитячих лікарень в Україні,

– зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

В день трагедії Київстар одним з перших анонсував передачу 10 мільйонів гривень на відновлення "Охматдиту". Реалізація допомоги відбудеться спільно з партнером компанії – фандрейзинговою платформою dobro.ua (МБФ "Українська Біржа Благодійності"). Також, разом з фондом, мобільний оператор анонсував збір на нове обладнання, замість знищеного, та термінові потреби. Станом на сьогодні сума збору складає понад 3,3 мільйони гривень.



ОТТ-платформа "Київстар ТБ" долучилася до допомоги "Охматдиту" / Фото Київстар

Додатково ОТТ-платформа "Київстар ТБ" перерахує кошти від пакета "Благодійний" у липні на допомогу для відновлення "Охматдиту". Щомісяця платформа перераховує 40% від вартості цього пакету на допомогу дітям в рамках ініціативи "Дитяча надія".

Команда dobro.ua, як і інші благодійники, роками підтримує "Охматдит", адже ця лікарня – найбільша в Україні та допомагає найскладнішим маленьким пацієнтам боротися з недугами та одужувати. Завдяки внеску Київстар та десятків тисяч небайдужих українців, ми долучимося до відновлення головної дитячої лікарні країни, бо українські діти мають перемагати хвороби,

– коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Наразі збір триває. Всі охочі допомогти можуть зробити свій внесок, долучившись до ініціативи за посиланням.