Як зазначили у компанії, ці кроки спрямовані на зміцнення енергонезалежності мережі, інформує 24 Канал.

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Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт вже понад 1 мільярд гривень,

– прокоментував Віталій Губенко, начальник департаменту операційної підтримки Київстару.

Київстар продовжує посилювати стійкість мережі зв'язку під час відключень світла

Від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв'язку 115 000 літієвих акумуляторів (за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год), які використовуються як резервне джерело живлення під час відключень електроенергії. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше. Найближчим часом буде закуплено ще 61 766 літієвих акумуляторів.

Окрім цього, Київстар під час відключень електроенергії використовує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності.

Зверніть увагу! Усі охочі можуть приєднатись до проєкту "Єднаймося заради перемоги" через аплікаційну форму на сайті оператора.

Наразі 2 322 генератори підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у випадках знеструмлення. Зокрема, всі визначені в рамках відповідного рішення РНБО критично важливі об'єкти забезпечені генеруючими потужностями для підтримання зв'язку протягом як мінімум трьох діб у разі повномасштабного блекауту. Найближчим часом компанія закупить ще 848 стаціонарних генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними генераторами. Від початку 2022 року для забезпечення роботи генераторів було використано 1,3 мільйона літрів дизпалива і понад пів мільйона літрів бензину.

Також Київстар обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги "Домашнього Інтернету" при відключенні електроенергії.

Чому виникають проблеми зі зв'язком і що робити у таких випадках

На жаль, навіть попри всі зусилля співробітників Київстар, підключити до автономної генерації усі без винятку об'єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повної перезарядки. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними та довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій генеруючими потужностями.

Компанія сподівається на розуміння абонентів та їх зважене ставлення до користування послугами зв'язку у випадках тривалих блекаутів. Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відеодзвінків) через мобільний інтернет, що дозволить зменшити навантаження на базові станції та продовжити їх роботу.

Якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Також у компанії нагадують про послугу "Національний роумінг": у разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати й зміни номера. Для цього в налаштуваннях мобільного телефона необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

Що варто знати про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та понад 1 мільйон абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології й в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 мільярди гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.