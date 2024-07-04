Проте інженерам Київстар вдалося втілити складний проєкт будівництва, інформує 24 Канал. Вже з середини червня цього року у Собатині успішно запустили в ефір нову базову станцію.

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Село Собатин оточують гірські хребти висотою від 260 до 330 метрів і густий ліс – це природні перепони для радіосигналу від базових станцій, що розташовані поруч. Мешканці селища довгий час відчували складнощі через відсутність покриття, і хоч населення Собатина складає лише близько 800 осіб, Київстар поставив за мету втілити бажання жителів мати надійний мобільний зв'язок і збудувати базову станцію безпосередньо в селі, попри значно ускладнений процес будівництва.

Спершу ми зіштовхнусь із проблемою вибору земельної ділянки для базової станції, адже навколо – гірські схили. При цьому необхідно було підібрати точку з прямою видимістю на іншу базову станцію, щоб забезпечити систему передачі сигналу,

– зазначає Вадим Горобченко, інженер інформаційно-комунікаційних систем Київстар.

За сприяння Іршавської міської територіальної громади, до складу якої входить село Собатин, вдалося вибрати оптимальне місце для майбутнього будівництва. Для успішної реалізації проєкту спершу необхідно було прокласти під'їзну дорогу, згодом – лінію електроживлення з протилежного від налаштованої дороги кінця села та задіяти спецтехніку.



Підготовчі й будівельні роботи на місці спорудження нової базової станції у Собатині тривали близько пів року / Фото Київстар

На підготовчі й будівельні роботи та облаштування майданчика пішло близько 6 місяців, а ще за 2 місяці на висоті 272 метри вийшла в ефір нова базова станція. Мешканці Собатина відтепер користуватимуться мобільним зв'язком від Київстар.

У Собатині успішно запустили в ефір нову базову станцію Київстар / Фото Київстар

Якісний мобільний зв'язок – базова потреба населення у всіх точках України: як в столиці, так і у невеличких селах. За період повномасштабного вторгнення Київстар збудував понад 5,5 тисяч і модернізував майже 13,2 тисячі базових станцій та продовжує розширювати 4G-покриття вздовж автодоріг. Кошти, які компанія інвестує в будівництво зараз, навіть перебільшують капітальні витати до повномасштабної війни.

Паралельно із вирішенням завдань з розвитку мережі Київстар в Західному регіоні, як і у всій Україні, тривають роботи з покращення енергоавтономності базових станцій, заміна акумуляторів безперебійного живлення та встановлення стаціонарних генераторів.

Що варто знати про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та понад 1 мільйон абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології й в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 мільярда гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.