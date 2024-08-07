Инициатива состоялась в рамках совместного проекта "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО", отмечает 24 Канал.

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10 комплексных аппаратных связи (КАЗы) передали силам ПвК "Юг", которые прикрывают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Благодаря мобильности, а также полной энергетической и тепловой независимости, КАЗы способны сопровождать боевые подразделения ПВО при любых обстоятельствах и погодных условиях.

Мы благодарны всем защитникам, которые защищают украинское небо. И как результат благодарности, наш ежедневный долг – поддерживать и обеспечивать бойцов всем необходимым. Эта инициатива является продолжением систематической помощи ВСУ от наших абонентов и компании "Киевстар". Спасибо всем, кто поддерживает проект, и нашему партнеру – "Повернись живим" – за эффективное и плодотворное сотрудничество,

– отмечает Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Комплексные аппаратные связи (КАЗы) – это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. КАЗы являются одними из главных автомобилей дивизионов и своеобразной "нервной системой" ПВО. Мобильные системы связи принимают информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передают ее в боевые подразделения, которые уничтожают вражеские цели.



Воздушному командованию "Юг" передали 10 комплексных аппаратов связи / Фото Киевстар

"Комплексные аппараты связи спроектировали специалисты Фонда в сотрудничестве с военными противовоздушной обороны. Их сделали на базе полноприводных грузовиков. При необходимости КАЗы можно применять как командно-штабные машины. Они оборудованы всеми необходимыми для военных средствами связи и отображения информации, автономным питанием, отоплением и кондиционированием, а также блоком для отдыха личного состава. Комплексные аппаратные сопровождают зенитные ракетные комплексы или радиотехнические подразделения, координируют их работу, обеспечивая между ними бесперебойную, устойчивую и защищенную связь. Это решение помогает закрывать украинское небо и существенно повышает эффективность противовоздушной обороны", – комментирует Тарас Чмут, директор "Повернись живим".

Проект "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" стартовал в конце марта 2024 года. Средства на комплексные аппаратные связи собрали за четыре месяца. 50 миллионов гривен выделила компания Киевстар. Более 21 миллиона гривен – аккумулировали абоненты мобильного оператора с помощью благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ", которая доступна в большинстве тарифных планов подписки, и благотворительные короткие номера. Еще 15,4 миллиона гривен – донаты на общие счета Фонда "Повернись живим".