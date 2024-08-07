Ініціатива відбулася у межах спільного проєкту "Нам тут жити: мобільні системи зв'язку для ППО", зауважує 24 Канал.

Читайте також Київстар сплатив понад 25,3 мільярда гривень до бюджету від 24 лютого 2022 року

10 комплексних апаратних зв'язку (КАЗи) передали силам ПвК "Південь", які прикривають Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області. Завдяки мобільності, а також повній енергетичній і тепловій незалежності, КАЗи здатні супроводжувати бойові підрозділи ППО за будь-яких обставин та погодних умов.

Ми вдячні усім захисникам, які боронять українське небо. І як результат вдячності, наш щоденний обов'язок – підтримувати та забезпечувати бійців усім необхідним. Ця ініціатива є продовженням систематичної допомоги ЗСУ від наших абонентів та компанії "Київстар". Дякую усім, хто підтримує проєкт, і нашому партнеру – "Повернись живим" – за ефективну та плідну співпрацю,

– зазначає Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Комплексні апаратні зв'язку (КАЗи) – це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони, завдяки яким відбувається координація роботи й організація зв'язку між підрозділами ППО. КАЗи є одними з головних автівок дивізіонів та своєрідною "нервовою системою" ППО. Мобільні системи зв'язку приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойові підрозділи, котрі знищують ворожі цілі.



Повітряному командуванню "Південь" передали 10 комплексних апаратів зв'язку / Фото Київстар

"Комплексні апарати зв'язку спроєктували фахівці Фонду у співпраці з військовими протиповітряної оборони. Їх зробили на базі повнопривідних вантажівок. За потреби КАЗи можна застосовувати як командно-штабні машини. Вони обладнані всіма потрібними для військових засобами зв'язку та відображення інформації, автономним живленням, опаленням та кондиціонуванням, а також блоком для відпочинку особового складу. Комплексні апаратні супроводжують зенітні ракетні комплекси або радіотехнічні підрозділи, координують їхню роботу, забезпечуючи між ними безперебійний, стійкий і захищений звʼязок. Це рішення допомагає закривати українське небо і суттєво підвищує ефективність протиповітряної оборони", – коментує Тарас Чмут, директор "Повернись живим".

Проєкт "Нам тут жити: мобільні системи зв'язку для ППО" стартував у кінці березня 2024 року. Кошти на комплексні апаратні зв’язку зібрали за чотири місяці. 50 мільйонів гривень виділила компанія Київстар. Понад 21 мільйон гривень – акумулювали абоненти мобільного оператора за допомогою благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ", яка доступна у більшості тарифних планів передплати, та благодійні короткі номери. Ще 15,4 мільйона гривень – донати на загальні рахунки Фонду "Повернись живим".