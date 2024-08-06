Крім виконання податкових зобов'язань, компанія бере добровільну участь у розв'язанні соціальних проблем суспільства, а також є важливою ланкою загальнонаціонального спротиву, зауважує 24 Канал.

Так, після 24 лютого 2022 року Київстар виділив понад 2 мільярди гривень на гуманітарну підтримку Збройних Сил України, допомогу медичним закладам, підключення до інтернету укриттів тощо.

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Зокрема, у межах підтриманої компанією ініціативи "Нам тут жити" 146 інженерно-саперних груп отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження. Понад 50 мільйонів гривень виділено для придбання комплексних апаратних зв'язку (КАЗ) для підрозділів Повітряних Сил, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Компанія забезпечує інтернетом 1550 модульних будинків для переселенців та майже 1500 протиповітряних укриттів по всій країні.

Київстар є одним з найбільших платників податків / Фото Київстару

У планах Київстар – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв'язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. З цією метою телеком-оператор планує інвестувати в економіку України протягом 5 років 1 мільярд доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає критично важливі послуги електронних комунікацій та забезпечує зв'язком та інтернетом більш як 23 мільйони українців. За понад 25 років роботи Київстар побудував в Україні понад 52 тисячі базових станцій, з них 5500 об'єктів було збудовано вже після 24 лютого 2022 року.

Що варто знати про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та понад 1 мільйон абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології й в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 мільярди гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.