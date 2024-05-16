У 1 кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії "4G повсюди" і встановив 170 нових 4G-сайтів, а також модернізував 900 чинних базових станцій для їх сумісності зі стандартом LTE, інформує 24 Канал.

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Для відбудови та розвитку телеком-мережі і посилення енергонезалежності оператор збільшив капітальні витрати на 37,4% у порівнянні з 1 кварталом 2023 року – до 1,072 мільярда гривень. Завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком-мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі та цілодобово забезпечує абонентів послугами зв'язку і передачі даних.

Результати роботи компанії Київстар у 1 кварталі 2024 року

У першому кварталі 2024 року зберігається ріст популярності послуг 4G. Кількість абонентів, які користуються високошвидкісною мобільною передачею даних, зросла на 8,9% у порівнянні з 1 кварталом 2023 року і досягла 14,5 мільйонів. Використання обсягів мобільного інтернету в розрахунку на одного абонента збільшилось на 3,8%. Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку в 1 кварталі 2024 року зменшилась на 1,9% у результаті впливу факторів війни, як-от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація низки населених пунктів.

Нові цифрові бізнеси Київстару показують стабільний ріст. Так, у 1 кварталі 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV, збільшилась на 45,3% порівняно з 1 кварталом минулого року. У звітному кварталі понад 20 тисяч абонентів послуги користувались навчальним та освітнім контентом, доступ до якого оператор надає без стягнення плати. Кількість клієнтів, які реєструвались на цифровій платформі медичного сервісу Helsi, збільшилась на 11%. Окрім того, на 17,3% зросло число абонентів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування "Мій Київстар".

Загальний дохід компанії у 1 кварталі 2024 року зменшився на 14,1% (до 7,1 мільярда гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023-го. Компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена у 1 кварталі цього року.



Київстар продовжує допомагати країні у непростий період. Так, у 1 кварталі 2024 року компанія:

виділила 10 мільйонів гривень для медичного центру "Незламні";

запустила освітню ініціативу для дітей, які втратили батьків через війну;

перерахувала фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" 50 мільйонів гривень на придбання комплексних систем зв'язку для Повітряного командування "Південь".

У 1 кварталі 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2 мільярди гривень податків та інших платежів.



Показники діяльності Київстар у 1 кварталі 2024 у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року / Інфографіка Київстар

Що варто знати про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та понад 1 мільйон абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає Україні долати виклики нинішнього часу і за останні два роки виділила понад 1,8 мільярда гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.