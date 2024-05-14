Україна зараз – одна з найбільш замінованих країн у світі. Вибухонебезпечними предметами забруднено близько 156 тисяч квадратних кілометрів території, зауважує 24 Канал.

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Київстар та Державна служба України з надзвичайних ситуацій починають співпрацю з використанням сучасних технологій для операторів з розмінування. Київстар та ДСНС проводитимуть спільне випробування сервісів сигналу корекції RTK з метою забезпечення високої точності картографування забруднених територій та моніторингу виконання робіт.

Київстар – перший і єдиний оператор електронних комунікацій України, який надає послугу RTK і має власну мережу покриття точного позиціювання.

Київстар та Державна служба України з надзвичайних ситуацій підписали меморандум про співпрацю

"Допомагати у відновленні країни – важлива місія для Київстар та всіх українців. Але таке відновлення неможливе без швидкого і безпечного розмінування територій. Київстар готовий ділитися досвідом впровадження новітніх технологій, що допоможуть пришвидшити розмінування, адже українці не можуть чекати десятиліттями", – зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

Спікер додав, що застосування рішень з підтримкою технології RTK (що дає точність до 2,5 сантиметра) дозволить краще визначати координати небезпечних об’єктів та меж небезпечних територій. А це допоможе вберегти життя як піротехнікам ДСНС, так і цивільному населенню.

Заступник Голови ДСНС України Роман Примуш акцентував на важливості співпраці між державними структурами та бізнесом, особливо у час, коли українці протистоять збройній агресії Росії й виборюють своє право на вільне життя у незалежній країні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій активно впроваджує у своїй діяльності новітні технології. Одним із величезних викликів, які стоять нині перед надзвичайниками, є масштабне мінування ворогом української землі. І саме застосування нових рішень та підходів, у тому числі цифровізація процесу, допомагає прискорити очищення забруднених територій від смертельно небезпечних російських "подарунків", але найголовніше – зберегти здоров'я й життя наших фахівців,

– підкреслив Роман Примуш.

Київстар забезпечить партнерів доступом до технології RTK та надаватиме рекомендації щодо вибору та використання GNSS-приймачів. Також спеціалісти компанії здійснюватимуть аналітичні дослідження з випробування технологій позиціонування та визначення координат на місцевості.