Серед компаній мобільного та фіксованого зв'язку найбільшим інвестором став "Київстар", який інвестував за час повномасштабної війни понад 12,3 мільярда гривень в економіку України, зауважує 24 Канал. За результатами рейтингу Forbes Ukraine "Найбільші інвестори воєнного часу" національний телеком-оператор зайняв п'яту позицію серед більш ніж 60 компаній.

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Київстар став найбільшим інвестором серед компаній мобільного зв'язку в Україні

Завдяки інвестиціям за час повномасштабної війни Київстар збудував понад 5,5 тисяч нових базових станцій мобільного зв'язку і модернізував більш ніж 13 тисяч базових станцій, відновив зв`язок у 966 звільнених населених пунктах, а ще 4 тисячі населених пунктів під'єднав до зв'язку 4G.

Рейтинг інвесторів / Фото надане Київстаром

Одним з інвестиційних проєктів Київстару стало забезпечення роботи мобільної та фіксованої мереж під час блекаутів. Для цього компанія встановила на базових станціях понад 130 тисяч нових акумуляторів, що дозволяє мережі працювати до 6 годин без використання зовнішнього енергоживлення. Також збільшено майже у чотири рази парк генераторів. Крім того, Київстар залучає в Україну найкращі світові технології зв'язку. Так, у 2024 році підписано меморандум із технологічним конгломератом Rakuten Group з метою відбудови цифрової інфраструктури України та розвитку 5G. Відповідно до планів компанії у найближчі три роки в економіку України буде інвестовано 600 мільйонів доларів, у тому числі для розвитку нових технологій зв'язку.

Компанія Київстар також бере активну участь у національному спротиві агресору. За два роки повномасштабної війни на підтримку ЗСУ, допомогу госпіталям, забезпечення інтернетом укриттів виділено понад 1,9 мільярда гривень. Серед реалізованих Київстаром проєктів – закупівля медичного обладнання для опікового центру "Незламні", забезпечення інженерно-саперних бригад ЗСУ обладнанням для розмінування, допомога силам ППО України разом із фондом "Повернись живим" та інше.