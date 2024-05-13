Среди компаний мобильной и фиксированной связи крупнейшим инвестором стал "Киевстар", который проинвестировал за время полномасштабной войны более 12,3 миллиарда гривен в экономику Украины, отмечает 24 Канал. По результатам рейтинга Forbes Ukraine "Крупнейшие инвесторы военного времени" национальный телеком-оператор занял пятую позицию среди более чем 60 компаний.

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Киевстар стал крупнейшим инвестором среди компаний мобильной связи в Украине

Благодаря инвестициям за время полномасштабной войны Киевстар построил более 5,5 тысячи новых базовых станций мобильной связи и модернизировал более 13 тысяч базовых станций, восстановил связь в 966 освобожденных населенных пунктах, а еще 4 тысячи населенных пунктов подключил к связи 4G.

Рейтинг инвесторов / Фото предоставлено Киевстаром

Одним из инвестиционных проектов Киевстара стало обеспечение работы мобильной и фиксированной сетей во время блэкаутов. Для этого компания установила на базовых станциях более 130 тысяч новых аккумуляторов, что позволяет сети работать до 6 часов без использования внешнего энергопитания. Также увеличен почти в четыре раза парк генераторов. Кроме того, Киевстар привлекает в Украину лучшие мировые технологии связи. Так, в 2024 году подписан меморандум с технологическим конгломератом Rakuten Group с целью восстановления цифровой инфраструктуры Украины и развития 5G. Согласно планам компании в ближайшие три года в экономику Украины будет инвестировано 600 миллионов долларов, в том числе для развития новых технологий связи.

Компания Киевстар также активно участвует в национальном сопротивлении агрессору. За два года полномасштабной войны на поддержку ВСУ, помощь госпиталям, обеспечение интернетом укрытий выделено более 1,9 миллиарда гривен. Среди реализованных Киевстаром проектов – закупка медицинского оборудования для ожогового центра "Незламні", обеспечение инженерно-саперных бригад ВСУ оборудованием для разминирования, помощь силам ПВО Украины вместе с фондом "Вернись живым" и прочее.