Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Взрывоопасными предметами загрязнено около 156 тысяч квадратных километров территории, отмечает 24 Канал.

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Киевстар и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начинают сотрудничество с использованием современных технологий для операторов по разминированию. Киевстар и ГСЧС будут проводить совместное испытание сервисов сигнала коррекции RTK с целью обеспечения высокой точности картографирования загрязненных территорий и мониторинга выполнения работ.

Киевстар – первый и единственный оператор электронных коммуникаций Украины, который предоставляет услугу RTK и имеет собственную сеть покрытия точного позиционирования.

Киевстар и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали меморандум о сотрудничестве

"Помогать в восстановлении страны – важная миссия для Киевстар и всех украинцев. Но такое восстановление невозможно без быстрого и безопасного разминирования территорий. Киевстар готов делиться опытом внедрения новейших технологий, которые помогут ускорить разминирование, ведь украинцы не могут ждать десятилетиями", – отметил Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

Спикер добавил, что применение решений с поддержкой технологии RTK (что дает точность до 2,5 сантиметра) позволит лучше определять координаты опасных объектов и границ опасных территорий. А это поможет уберечь жизнь как пиротехникам ГСЧС, так и гражданскому населению.

Заместитель Председателя ГСЧС Украины Роман Примуш акцентировал на важности сотрудничества между государственными структурами и бизнесом, особенно во время, когда украинцы противостоят вооруженной агрессии России и борются за свое право на свободную жизнь в независимой стране.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям активно внедряет в своей деятельности новейшие технологии. Одним из огромных вызовов, которые стоят сейчас перед чрезвычайниками, является масштабное минирование врагом украинской земли. И именно применение новых решений и подходов, в том числе цифровизация процесса, помогает ускорить очистку загрязненных территорий от смертельно опасных российских "подарков", но самое главное – сохранить здоровье и жизнь наших специалистов,

– подчеркнул Роман Примуш.

Киевстар обеспечит партнеров доступом к технологии RTK и будет предоставлять рекомендации по выбору и использованию GNSS-приемников. Также специалисты компании будут осуществлять аналитические исследования по испытанию технологий позиционирования и определения координат на местности.