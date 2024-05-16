В 1 квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и установил 170 новых 4G-сайтов, а также модернизировал 900 действующих базовых станций для их совместимости со стандартом LTE, информирует 24 Канал.

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Для восстановления и развития телеком-сети и усиления энергонезависимости оператор увеличил капитальные расходы на 37,4% по сравнению с 1 кварталом 2023 года – до 1,072 миллиарда гривен. Благодаря усилиям компании почти 100% телеком-сети на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме и круглосуточно обеспечивает абонентов услугами связи и передачи данных.

Результаты работы компании Киевстар в 1 квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года сохраняется рост популярности услуг 4G. Количество абонентов, пользующихся высокоскоростной мобильной передачей данных, выросло на 8,9% по сравнению с 1 кварталом 2023 года и достигло 14,5 миллиона. Использование объемов мобильного интернета в расчете на одного абонента увеличилось на 3,8%. Общее количество абонентов мобильной связи в 1 квартале 2024 года уменьшилось на 1,9% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара показывают стабильный рост. Так, в 1 квартале 2024 года количество абонентов, которые пользуются услугой Kyivstar TV, увеличилось на 45,3% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. В отчетном квартале более 20 тысяч абонентов услуги пользовались учебным и образовательным контентом, доступ к которому оператор предоставляет без взимания платы. Количество клиентов, которые регистрировались на цифровой платформе медицинского сервиса Helsi, увеличилось на 11%. Кроме того, на 17,3% выросло число абонентов, которые пользуются цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар".

Общий доход компании в 1 квартале 2024 года уменьшился на 14,1% (до 7,1 миллиарда гривен) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за беспрецедентной кибератаки на сеть Киевстар в декабре 2023-го. Компания в знак благодарности абонентам за их лояльность отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну месячную плату за тариф. Основная сумма компенсаций по программе лояльности была выделена в 1 квартале этого года.



Киевстар продолжает помогать стране в непростой период. Так, в 1 квартале 2024 года компания:

выделила 10 миллионов гривен для медицинского центра "Незламні";

запустила образовательную инициативу для детей, которые потеряли родителей из-за войны;

перечислила фонду компетентной помощи армии "Повернись живим" 50 миллионов гривен на приобретение комплексных систем связи для Воздушного командования "Юг".

В 1 квартале 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2 миллиардов гривен налогов и других платежей.



Показатели деятельности Киевстар в 1 квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года / Инфографика Киевстар

Что стоит знать о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и более 1 миллиона абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и другие.

Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы нынешнего времени и за последние два года выделила более 1,8 миллиарда гривен для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.