Инициатива реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины, отмечает 24 Канал.

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В рамках проекта "Нам здесь жить 2.0" будут обеспечены роты инженерных беспилотных систем Сил поддержки ВСУ. Саперы этих вновь созданных подразделений получат роботизированные платформы, транспорт, связь, питание, а также воздушную компоненту для ситуационной осведомленности и дистанционного разминирования путем подрывов.

Разминирование – важное направление помощи ВСУ для Киевстар. Мы стремимся, чтобы территории Украины были безопасны и доступны для гражданского населения. Инновационные технологии помогут уменьшить риски и ускорить процесс разминирования, и позволят специалистам Киевстар быстрее восстанавливать мобильную связь на деоккупированных территориях. Компания "Киевстар", со своей стороны, выделяет 30 миллионов гривен на сбор и поощряет украинские бизнесы и неравнодушных украинцев поддержать инициативу,

– комментирует Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Проект "Нам здесь жить 2.0" поможет сохранить жизнь саперов, ведь разминировать территории будут не только люди, но и техника украинского производства – наземные роботизированные комплексы, а также дроны, которые обеспечат дистанционное разминирование путем подрывов.

"Сейчас Украина является наиболее потенциально заминированной страной в мире. К сожалению, с начала года количество несчастных случаев связанных с минами и другими взрывоопасными предметами уже достигла 1006. Если мы не будем действовать объединенно и быстро, то к 2033 году количество пострадавших может вырасти до 9 тысяч. Поэтому мы поддерживаем проекты, направленные на то, чтобы как можно больше украинских земель были разминированы. Мы благодарны общественному сектору и социально-ответственному бизнесу, который делает значительный вклад в безопасность наших людей и нашей земли", – отметила Первая вице-премьер-министр Министерка экономики Украины, Юлия Свириденко.

Роты инженерных беспилотных систем, которые будут обеспечены в рамках инициативы – это вновь созданные подразделения, поэтому проект "Нам здесь жить 2.0" является непосредственным вкладом в развитие ВСУ. В дальнейшем Силы поддержки смогут масштабироваться и еще больше использовать роботизированные комплексы.

Около 140 000 км² территории Украины нуждаются в разминировании. Ежедневно саперы метр за метром очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов. Наша задача – предоставить им оборудование, чтобы они могли делать это эффективнее и безопаснее. Роботизированные комплексы позволят саперам работать на расстоянии от опасных объектов. Средства связи необходимы для координации подразделений. Дроны – для аэрофотосъемки, фиксации минных полей, определения координат. Кроме того, саперов обеспечим транспортом. Это повысит их мобильность,

– говорит заместитель директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Поддержать проект "Нам здесь жить 2.0" можно, задонатив на спецсчет фонда и "банка" проекта. Абоненты Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ", и до 50 гривен с тарифного плана пойдут на сбор по разминированию страны.

Эта инициатива является продолжением первого этапа проекта, целью которого было собрать 175 миллионов гривен для инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Проект стартовал в мае 2023 года, и завершился в феврале 2024 года. Благодаря взносам неравнодушных удалось превзойти цель и аккумулировать более 180 миллионов гривен.

Проект "Нам здесь жить 2.0" стартовал 14 августа и продлится до достижения полной суммы сбора.