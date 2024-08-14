Ініціатива реалізується за інформаційної підтримки Міністерства економіки України, зауважує 24 Канал.

Читайте також Київстар з 2022 року надав допомоги на понад 2 мільярди гривень

У рамках проєкту "Нам тут жити 2.0" буде забезпечено роти інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ. Сапери цих новостворених підрозділів отримають роботизовані платформи, транспорт, зв’язок, живлення, а також повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів.

Розмінування – важливий напрямок допомоги ЗСУ для Київстар. Ми прагнемо, щоб території України були безпечні та доступні для цивільного населення. Інноваційні технології допоможуть зменшити ризики та прискорити процес розмінування, та дадуть змогу спеціалістам Київстар швидше відновлювати мобільний зв'язок на деокупованих територіях. Компанія "Київстар", зі свого боку, виділяє 30 мільйонів гривень на збір та заохочує українські бізнеси та небайдужих українців підтримати ініціативу,

– коментує Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Проєкт "Нам тут жити 2.0" допоможе зберегти життя саперів, адже розміновувати території будуть не тільки люди, а й техніка українського виробництва – наземні роботизовані комплекси, а також дрони, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривів.

"Нині Україна є найбільш потенційно замінованою країною у світі. На жаль, від початку року кількість нещасних випадків пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами вже сягнула 1006. Якщо ми не будемо діяти об’єднано і швидко, то до 2033 року кількість постраждалих може зрости до 9 тисяч. Тому ми підтримуємо проєкти, спрямовані на те, щоб якомога більше українських земель були розміновані. Ми вдячні громадському сектору та соціально-відповідальному бізнесу, який робить значний вклад у безпеку наших людей та нашої землі", – зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка Міністерка економіки України, Юлія Свириденко.

Роти інженерних безпілотних систем, які будуть забезпечені у межах ініціативи – це новостворені підрозділи, тому проєкт "Нам тут жити 2.0" є безпосереднім внеском у розвиток ЗСУ. Надалі Сили підтримки зможуть масштабуватися та ще більше використовувати роботизовані комплекси.

Близько 140 000 км² території України потребують розмінування. Щодня сапери метр за метром очищують нашу землю від російських мін та залишків снарядів. Наше завдання – надати їм обладнання, щоб вони могли робити це ефективніше і безпечніше. Роботизовані комплекси дозволять саперам працювати на відстані від небезпечних об'єктів. Засоби зв'язку необхідні для координації підрозділів. Дрони – для аерофотозйомки, фіксації мінних полів, визначення координат. Крім того, саперів забезпечимо транспортом. Це підвищить їхню мобільність,

– говорить заступник директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Підтримати проєкт "Нам тут жити 2.0" можна, задонативши на спецрахунок фонду та "банку" проєкту. Абоненти Київстар можуть долучитися до збору, підключивши Суперсилу "Допомога ЗСУ", і до 50 гривень з тарифного плану підуть на збір з розмінування країни.

Ця ініціатива є продовженням першого етапу проєкту, метою якого було зібрати 175 мільйонів гривень для інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ. Проєкт стартував у травні 2023 року, і завершився в лютому 2024 року. Завдяки внескам небайдужих вдалося перевершити мету та акумулювати понад 180 мільйонів гривень.

Проєкт "Нам тут жити 2.0" стартував 14 серпня та триватиме до досягнення повної суми збору.