Киевстар инвестировал более 1,9 миллиарда гривен в энергонезависимость сети

Компания продолжает реализовывать комплекс мероприятий, направленных на поддержку бесперебойной работы сети. В частности, на базовых станциях установлено 124 тысячи новых литиевых аккумуляторов, информирует 24 Канал.

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Кроме того, работу ключевых объектов дополнительно поддерживают 2390 генераторов. Также сейчас уже более 68% сети оператора электронных коммуникаций имеет четырехчасовое резервное питание.

Как Киевстар усиливает энергонезависимость сети

Один из приоритетов украинцев во время блэкаутов – иметь доступ к сети. Киевстар делает все возможное, чтобы даже в самые сложные энергетические моменты абоненты оставались "онлайн".

Для поддержки услуги "Домашний Интернет" уже установили около 50 тысяч источников бесперебойного питания. Речь идет о 24 тысячах многоквартирных домов в 92 городах. В усиление услуги уже инвестировали 300 миллионов гривен.

В ближайших планах Киевстара – провести повторное резервирование фиксированной связи мощными батареями и продолжить развертывание услуги по технологии GPON. Более того, уже с 2025 года компания будет строить сеть исключительно по этой технологии.

Также осенью 2024 года в компании начали реализацию второй фазы инвестиций. Она предусматривает установку:

113 тысяч новых аккумуляторов на базовых станциях;

1427 промышленных генераторов.

Процесс установки оборудования уже стартовал по всей территории Украины.



Киевстар готовится к возможным блэкаутам / Фото Киевстар

Сейчас Киевстар имеет приоритетную цель

Приоритетом Киевстара сейчас является:

обеспечить 25% сети возможностью работы от генераторов;

достичь 6-часового резервирования для всех ключевых объектов.

Особое внимание Киевстар уделяет критически важным объектам (по определению СНБО). Они обеспечены генерирующими мощностями и в случае полномасштабного блэкаута смогут поддерживать связь не менее 3 дней.

В компании объяснили, что, несмотря на все усилия команды, технически невозможно подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети. Поэтому если отключения электроэнергии – масштабные и долговременные, Киевстар вынужден устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

Каждая базовая станция питается от электрической сети. Когда у людей исчезает питание, оно исчезает и на базовой станции. Для того чтобы оно не исчезало какой-то период времени, все базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями. К тому же, к сожалению, все аккумуляторы не могут непрерывно работать, они работают какое-то время – от 4 до 6 часов,

– объясняет Виталий Губенко – начальник департамента операционной поддержки Киевстар.

Киевстар активно усиливает энергонезависимость сети: смотрите видео

Также Киевстар призывает к сотрудничеству предприятия, которые имеют в собственности промышленные генераторы. Совместными усилиями непременно удастся преодолеть вызовы, связанные с энергетической безопасностью.

Людей просят пользоваться услугами взвешенно

В Киевстар обратились к украинцам с просьбой взвешенно использовать услуги во время возможных блэкаутов. Не стоит злоупотреблять:

загрузкой фото;

просмотром потоковых видео и другого "тяжелого" контента.

Гораздо экономнее будет обмениваться текстовыми сообщениями или звонить друг другу. Кроме того, абонентам доступна услуга "Национальный роуминг". Она позволяет пользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы в случае исчезновения сигнала собственной сети.