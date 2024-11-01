Київстар інвестував понад 1,9 мільярда гривень в енергонезалежність мережі

Компанія продовжує реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на підтримку безперебійної роботи мережі. Зокрема, на базових станціях встановлено 124 тисячі нових літієвих акумуляторів, інформує 24 Канал.

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Крім того, роботу ключових об'єктів додатково підтримують 2390 генераторів. Також наразі вже понад 68% мережі оператора електронних комунікацій має чотиригодинне резервне живлення.

Як Київстар посилює енергонезалежність мережі

Один з пріоритетів українців під час блекаутів – мати доступ до мережі. Київстар робить все можливе, щоб навіть у найскладніші енергетичні моменти абоненти залишалися "онлайн".

Для підтримки послуги "Домашній Інтернет" вже встановили близько 50 тисяч джерел безперебійного живлення. Мовиться про 24 тисячі багатоквартирних будинків в 92 містах. У посилення послуги вже інвестували 300 мільйонів гривень.

У найближчих планах Київстару – провести повторне резервування фіксованого зв'язку потужнішими батареями та продовжити розгортання послуги за технологією GPON. Ба більше, вже від 2025 року компанія будуватиме мережу виключно за цією технологією.

Також восени 2024 року в компанії почали реалізацію другої фази інвестицій. Вона передбачає встановлення:

113 тисяч нових акумуляторів на базових станціях;

1427 промислових генераторів.

Процес встановлення обладнання вже стартував по всій території України.



Київстар готується до можливих блекаутів / Фото Київстар

Наразі Київстар має пріоритетну мету

Пріоритетом Київстару наразі є:

забезпечити 25% мережі можливістю роботи від генераторів;

досягти 6-годинного резервування для всіх ключових об'єктів.

Особливу увагу Київстар приділяє критично важливим об'єктам (за визначенням РНБО). Вони забезпечені генерувальними потужностями та у випадку повномасштабного блекауту зможуть підтримувати зв'язок щонайменше 3 дні.

У компанії пояснили, що, попри всі зусилля команди, технічно неможливо підключити до автономної генерації усі без винятку об'єкти телеком-мережі. Тому якщо вимкнення електроенергії – масштабні та довготривалі, Київстар змушений встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій.

Кожна базова станція живиться від електричної мережі. Коли в людей зникає живлення, воно зникає і на базовій станції. Для того, щоб воно не зникало якийсь період часу, всі базові станції обладнані акумуляторними батареями. До того ж, на жаль, всі акумулятори не можуть безперервно працювати, вони працюють якийсь час – від 4 до 6 годин,

– пояснює Віталій Губенко – начальник департаменту операційної підтримки Київстар.

Київстар активно посилює енергонезалежність мережі: дивіться відео



Також Київстар закликає до співпраці підприємства, які мають у власності промислові генератори. Спільними зусиллями неодмінно вдасться подолати виклики, пов'язані з енергетичною безпекою.

Людей просять користуватися послугами зважено

У Київстар звернулися до українців із проханням зважено використовувати послуги під час можливих блекаутів. Не варто зловживати:

завантаженням фото;

переглядом потокових відео та іншого "важкого" контенту.

Набагато ощадливіше буде обмінюватися текстовими повідомленнями або телефонувати одне одному. Окрім того, абонентам доступна послуга "Національний роумінг". Вона дозволяє користуватися мережею іншого оператора без додаткової плати у випадку зникнення сигналу власної мережі.