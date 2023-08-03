Согласно условиям Меморандума, обе компании намерены создать в Украине надежную телекоммуникационную инфраструктуру, которая может беспрепятственно обеспечить развитие услуг высокоскоростной связи, отмечает 24 Канал.

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Такое решение было принято в поддержку инициативы "Мы строим Украину", объявленной Государственным агентством Украины по реконструкции и развитию инфраструктуры.

Мы рады присоединиться к государственной инициативе "Мы строим Украину". Убежден, что наша экспертиза и технологический опыт нашего партнера будет способствовать развитию широкого спектра цифровых услуг и созданию передовой цифровой инфраструктуры в Украине,

– комментирует президент Киевстара Александр Комаров.

Как сообщалось, Киевстар планирует привлечь в ближайшие три года 600 миллионов долларов США для развития в Украине новых цифровых сервисов и технологий. В частности, эти инвестиции будут использованы для развития технологии Open RAN, позволяющей модернизировать существующие радиосети, используя оборудование от разных поставщиков. Это также будет способствовать дальнейшему развитию стандарта 5G в Украине.

У Киевстара и Rakuten есть успешная история сотрудничества. Так, Viber от Rakuten является ведущим приложением для цифровых коммуникаций для украинцев в стране и за рубежом. Он также предоставляет услуги украинскому бизнесу, в том числе через партнерство с Киевстар.

Кроме того, Rakuten Symphony является ведущим поставщиком Open RAN решений и имеет огромный опыт, полученный благодаря успешному созданию крупномасштабных коммерческих облачных сетей по всему миру.