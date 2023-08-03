Згідно з умовами Меморандуму, обидві компанії мають наміри створити в Україні надійну телекомунікаційну інфраструктуру, яка може безперешкодно забезпечити розвиток послуг високошвидкісного зв'язку, зазначає 24 Канал.

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Таке рішення було ухвалено на підтримку ініціативи "Ми будуємо Україну", яка оголошена Державною агенцією України з реконструкції та розвитку інфраструктури.

Ми раді долучитися до державної ініціативи "Ми будуємо Україну". Переконаний, що наша експертиза і технологічний досвід нашого партнера сприятиме розвитку широкого спектра цифрових послуг і створенню в Україні передової цифрової інфраструктури,

– коментує президент Київстару Олександр Комаров.

Як повідомлялося раніше, Київстар планує залучити в найближчі три роки 600 мільйонів доларів США для розвитку в Україні нових цифрових сервісів і технологій. Зокрема, ці інвестиції будуть використані для розвитку технології Open RAN, яка дозволяє модернізувати наявні радіомережі, використовуючи обладнання від різних постачальників. Це також сприятиме в майбутньому розвиткові стандарту 5G в Україні.

Київстар та Rakuten мають успішну історію співробітництва. Так, Viber від Rakuten є провідним додатком для цифрових комунікацій для українців у країні та за кордоном. Він також надає послуги українському бізнесу, в тому числі через партнерство з Київстар.

Крім того, Rakuten Symphony є провідним постачальником Open RAN рішень і має величезний досвід, отриманий завдяки успішному створенню великомасштабних комерційних хмарних мереж у всьому світі.