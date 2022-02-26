Это означает, самое главное, что любой оккупант с российским номером на территории Украины в роуминге не зарегистрируется. Лишение врага связи – важный шаг к победе!

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Украинские операторы мобильной связи заблокировали доступ россиянам к своим сетям

Ведущие украинские операторы мобильной связи (Киевстар, Vodafone и Lifecell) приняли единодушное решение – прекратить предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных операторов России и Беларуси.

Что это значит

Если россиянин или белорус со своим телефонным номером зайдут (а значительное количество оккупантов уже зашло, как мы знаем, и получает отпор от украинских Вооруженных сил) на территорию Украины, то они:

Не могут зарегистрироваться в роуминге.

А значит, не смогут получать и совершать звонки.

Не смогут пользоваться интернетом и отправлять SMS.

Держим строй!