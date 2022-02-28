Оператор отметил, что в последние несколько дней его абоненты начали получать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Это и стало причиной того, что Киевстар заблокировал СМС сообщения из России и Беларуси.

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Сообщения заблокировали, чтобы побороть дезинформацию

Кроме того, в компании заверили, что продолжают использовать все технические возможности и ресурсы для обеспечения стабильной работы мобильной связи и Интернета.

В то же время, в ряде населенных пунктов обесточивание и повреждение отдельных участков инфраструктуры стало причиной перегрузки в сети.

Специалисты компании знают обо всех таких ситуациях и используют каждую минуту затишья в зоне проведения операций объединенных сил, чтобы оперативно восстановить связь.

– говорится в сообщении.

В Киевстаре уверяют, что, несмотря на сложную ситуацию, сеть работает в обычном режиме. Все для того, чтобы абоненты не теряли контакт с близкими и друзьями.

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