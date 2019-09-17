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      Киевстар и Microsoft предлагают бизнес-клиентам облачное решение Azure Stack with Kyivstar

      17 Читати новину українською
      Cервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра Киевстар
      Cервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра Киевстар / Unsplash / Caspar Camille Rubin

      Теперь сервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра Киевстар.

      Киевстар, крупнейший национальный оператор, и Microsoft, мировой лидер в области информационных технологий, предлагают украинским бизнес-клиентам облачное решение Azure Stack with Kyivstar.

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      Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле. К примеру, персональные данные, которые компаниям согласно законодательства необходимо обрабатывать на территории Украины, остаются в пределах страны. А для IT-разработчиков процесс развертывания приложений станет быстрее и гибче.

      Компании в Украине становятся все более цифровыми – они используют сложную аналитику, новые каналы коммуникаций, создают для своих клиентов IT-продукты, которые работают с большим количеством данных и объединяют в себе несколько разных технологий. Наша компания откликается на такой запрос бизнеса и, мы первыми из операторов предложили современное решение, объединившее преимущества Azure от Microsoft с возможностями телекома?
      – рассказывает Александр Комаров, президент Киевстар.

      Эксперты рынка облачных решений сходятся во мнении, что спрос у украинских компаний на облачные сервисы стабильно растет с 2012 года. Исследования в этой области показали, что в 2018 году украинский рынок облачных сервисов в объемах продаж достиг показателя 30,7 млн. долларов США.

      Для каких секторов экономики полезен сервис Azure Stack with Kyivstar?

      • финансовый – для анализа потребителя финансовых услуг, финансового моделирования и обнаружения мошенничества;
      • здравоохранение – для анализа клинических данных и анализа показаний с "умных" устройств;
      • розничная торговля – для оптимизации ассортимента и складских запасов, инвентаризации, системы заказов, организации торгового пространства;
      • энергетическая отрасль – для оптимизации процесса логистики, работы устройств интернета вещей (счетчиков и измерительных проборов);
      • производство – для профилактического обслуживания оборудования и обеспечения контроля качества продукции;
      • государственный сектор – для контроля и управления "умным" городом и "умным" транспортом и управления бюджетом.

      Облачное решение Azure Stack позволяет внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре, создавая условия для развития бизнес-инноваций в Украине. Нам приятно наблюдать за тем, как компания Киевстар развивается, а новаторский дух крепнет,
      – комментирует Март Мае, руководитель бизнес-направления Microsoft Azure в 24 странах Европы и Азии.

      Стоимость услуги Azure Stack with Kyivstar – от 1 100 грн. Пользователям предлагаются гибкие, понятные и доступные тарифные планы, а также персональное корпоративное обслуживание от Киевстар и техническую поддержку от Microsoft.

      Подробную информацию о подключении к сервису Azure Stack with Kyivstar и вопросах, связанных с наполнением сервиса, можно найти по ссылке.

      Напомним, Киевстар заключил партнерство с компанией Microsoft в конце 2016 года и пополнил портфель решений для бизнеса продуктом облачной технологии. С момента коммерческого подключения услуги более сотни бизнес-клиентов оператора стали пользователями Office 365 от Microsoft. Azure Stack with Kyivstar является логичным продолжением стратегического партнерства с Microsoft.


      Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы

      Справка о компании:

      Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,3 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине.

      Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

      За дополнительной информацией обращайтесь: [email protected], www.kyivstar.ua.

      Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровое преобразование в эпоху интеллектуального облака и интеллектуального преимущества. Его миссия – дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достичь большего.

      https://www.microsoft.com

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Microsoft IT-бизнес
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