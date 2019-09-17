Київстар та Microsoft пропонують бізнес-клієнтам хмарне рішення Azure Stack with Kyivstar

Тепер сервіси глобального Azure від Microsoft доступні з дата-центру Київстар.

Київстар, найбільший національний оператор, та Microsoft, світовий лідер в області інформаційних технологій, пропонують українським бізнес-клієнтам хмарне рішення Azure Stack with Kyivstar.

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Партнерський продукт дозволить компаніям оптимізувати свої корпоративні процеси і залишатися в правовому полі. Наприклад, персональні дані, які компаніям згідно з законодавством необхідно обробляти на території України, залишаються в межах країни. А для IТ-розробників процес розгортання додатків стане швидшим і гнучкішим.

Компанії в Україні стають все більш цифровими – вони використовують складну аналітику, нові канали комунікацій, створюють для своїх клієнтів IT-продукти, які працюють з великою кількістю даних і об'єднують в собі декілька різних технологій. Наша компанія відгукується на такий запит бізнесу і, ми першими з операторів пропонуємо сучасне рішення, яке об'єднало переваги Azure від Microsoft з можливостями телекому,

– розповідає Олександр Комаров, президент Київстар.

Експерти ринку з хмарних рішень сходяться на думці, що попит в українських компаніях на хмарні сервіси стабільно зростає з 2012 року. Дослідження в цій галузі показали, що в 2018 році український ринок хмарних сервісів в обсягах продажів досяг показника 30,7 млн доларів США.

Для яких секторів економіки корисний сервіс Azure Stack with Kyivstar?

фінансового – для аналізу споживача фінансових послуг, фінансового моделювання та виявлення шахрайства;

– для аналізу споживача фінансових послуг, фінансового моделювання та виявлення шахрайства; охорони здоров'я – для аналізу клінічних даних і аналізу показань з "розумних" пристроїв;

– для аналізу клінічних даних і аналізу показань з "розумних" пристроїв; роздрібної торгівлі – для оптимізації асортименту та складських запасів, інвентаризації, системи замовлень, організації торгового простору;

– для оптимізації асортименту та складських запасів, інвентаризації, системи замовлень, організації торгового простору; енергетичної галузі – для оптимізації процесу логістики, роботи пристроїв інтернету речей (лічильників і вимірювальних приборів);

– для оптимізації процесу логістики, роботи пристроїв інтернету речей (лічильників і вимірювальних приборів); виробництва – для профілактичного обслуговування обладнання і забезпечення контролю якості продукції;

– для профілактичного обслуговування обладнання і забезпечення контролю якості продукції; державного сектора – для контролю і управління "розумним" містом і "розумним" транспортом та управління бюджетом.

Хмарне рішення Azure Stack дозволяє впроваджувати сервіси Azure в локальному дата-центрі, створюючи умови для розвитку бізнес-інновацій в Україні. Нам приємно спостерігати за тим, як компанія Київстар розвивається, а новаторський дух міцніє,

– коментує Март Мае, керівник бізнес-напрямку Microsoft Azure в 24 країнах Європи та Азії.

Вартість послуги Azure Stack with Kyivstar – від 1 100 гривень. Користувачам пропонуються гнучкі, зрозумілі і доступні тарифні плани, а також персональне корпоративне обслуговування від Київстар і технічну підтримку від Microsoft.

Детальну інформацію про підключення сервісу Azure Stack with Kyivstar та інформацію, пов'язану з наповненням сервісу, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що Київстар уклав партнерство з компанією Microsoft в кінці 2016 року і поповнив портфель рішень для бізнесу продуктом хмарної технології. З моменту комерційного підключення послуги понад сотні бізнес-клієнтів оператора стали користувачами Office 365 від Microsoft. Azure Stack with Kyivstar є логічним продовженням стратегічного партнерства з Microsoft.



Партнерський продукт дозволить компаніям оптимізувати свої корпоративні процеси

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар швидкість мобільної передачі даних є найвищою ніж в середньому по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,3 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) забезпечує цифрове перетворення в епоху інтелектуальної хмари та інтелектуальних переваг. Його місія – дати можливість кожній людині і кожній організації на планеті досягти більшого.

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