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      Киевстар первым презентовал запуск сервиса мобильной идентификации Mobile ID

      Новая тема 33 Читати новину українською

      Теперь можно подписать документ или получить государственную услугу, не выходя из дома. Киевстар первым среди телеком-операторов запустил сервис мобильной идентификации – Mobile ID. В компании уверены, что это не только сэкономит время, но и минимизирует риски.

      По словам директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгения Кражана, это технология защищенной цифровой идентификации и электронной цифровой подписи, которая хранится на сим-карте.

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      Например, вам надо получить заявление о составе семьи – выписку. И вы вместо того, чтобы идти куда-то, тратить свое время, подписывать бумажные заявления – просто заходите в электронный портал, например, жителя Львова, и подаете заявление в электронном виде,
      – добавил Евгений Кражан.

      Подключение к услуге осуществляется за 15 минут. Для этого с паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в магазин "Киевстар" и бесплатно заменить SIM-карту на новую. При этом номер телефона сохраняется. Услуга Mobile ID уже давно существует в европейских странах.

      В Министерстве юстиции разработали проект Украины "О доверительных услугах", целью которого было имплементировать европейские директивы о предоставлении электронных доверительных услуг и построить систему этих услуг,
      – ответил гендиректор госпредприятия "Национальные информационные системы" Станистав Лурье.

      А председатель Госагентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко отметил, что этой услугой могут пользоваться абсолютно все, от бизнеса – отчетность, заканчивая гражданами, которые используют е-сервисы, которые предоставляет государство, или даже при подписи е-документов.

      Украинцам уже доступно более 100 государственных услуг. Среди них регистрация места проживания, прав собственности на авто и другие.

      Теги: Мобильные устройства
      Источник: 24 канал
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