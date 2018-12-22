Киевстар первым презентовал запуск сервиса мобильной идентификации Mobile ID

Теперь можно подписать документ или получить государственную услугу, не выходя из дома. Киевстар первым среди телеком-операторов запустил сервис мобильной идентификации – Mobile ID. В компании уверены, что это не только сэкономит время, но и минимизирует риски.

По словам директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгения Кражана, это технология защищенной цифровой идентификации и электронной цифровой подписи, которая хранится на сим-карте.

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Например, вам надо получить заявление о составе семьи – выписку. И вы вместо того, чтобы идти куда-то, тратить свое время, подписывать бумажные заявления – просто заходите в электронный портал, например, жителя Львова, и подаете заявление в электронном виде,

– добавил Евгений Кражан.

Подключение к услуге осуществляется за 15 минут. Для этого с паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в магазин "Киевстар" и бесплатно заменить SIM-карту на новую. При этом номер телефона сохраняется. Услуга Mobile ID уже давно существует в европейских странах.

В Министерстве юстиции разработали проект Украины "О доверительных услугах", целью которого было имплементировать европейские директивы о предоставлении электронных доверительных услуг и построить систему этих услуг,

– ответил гендиректор госпредприятия "Национальные информационные системы" Станистав Лурье.

А председатель Госагентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко отметил, что этой услугой могут пользоваться абсолютно все, от бизнеса – отчетность, заканчивая гражданами, которые используют е-сервисы, которые предоставляет государство, или даже при подписи е-документов.

Украинцам уже доступно более 100 государственных услуг. Среди них регистрация места проживания, прав собственности на авто и другие.