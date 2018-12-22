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      Київстар першим презентував запуск сервісу мобільної ідентифікації Mobile ID

      Нова тема 176 Читать новость на русском

      Тепер можна підписати документ або отримати державну послугу, не виходячи з дому. Київстар першим серед телеком-операторів запустив сервіс мобільної ідентифікації – Mobile ID. В компанії впевнені, що це не лише зекономить час, а і мінімізує ризики.

      За словами директора з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар" Євгена Кражана, це технологія захищеної цифрової ідентифікації та електронного цифрового підпису, який зберігається на сім-картці.

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      Наприклад, вам треба отримати заяву про склад родини – витяг. І ви замість того, аби йти кудись, гаяти свій час, підписувати паперові заяви – просто заходите в електронний портал, наприклад, мешканця Львова, і подаєте заяву в електронному вигляді,
      – додав Євген Кражан.

      Підключення до послуги здійснюється за 15 хвилин. Для цього із паспортом та ідентифікаційним кодом потрібно звернутися в магазин "Київстар" і безкоштовно замінити SIM-картку на нову. При цьому номер телефону зберігається. Послуга Mobile ID вже давно існує в європейських країнах.

      В Міністерстві юстиції розробили проект України "Про довірчі послуги", у якого на меті було імплементувати європейські дерективи щодо надання електронних довірчих послуг та побудувати систему цих послуг,
      – відповів гендиректор держпідприємства "Національні інформаційні системи" Станістав Лур’є.

      А голова Держагентства з питань електронного урядування Олександр Риженко зазначив, що цією послугою можуть користуватися абсолютно всі, від бізнесу – звітність, закінчуючи громадянами, які використовують е-сервіси, які надає держава, або навіть при підписі е-документів.

      Українцям вже доступно понад 100 державних послуг. Серед них реєстрація місця проживання, прав власності на авто та інші.

      Теги: Мобільні пристрої
      Джерело: 24 канал
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