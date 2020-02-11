Киевстар поддержал проект # stop_sexтинг

11 февраля, в День безопасного Интернета, телеком оператор Киевстар, Министерство цифровой трансформации и Офис уполномоченного Президента Украины по правам ребенка объявили о запуске совместного социально-просветительского портала #stop_sexтинг и информационной кампании #не_ведись.

На портале stop-sexting.in.ua можно найти рекомендации для детей, столкнувшихся с угрозами в Интернете, и их родителей. Также дети и подростки могут обратиться к чат боту и получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если их шантажируют в Интернете и требуют контент сексуального характера. Кроме того, на сайте размещены методические материалы для учителей для проведения уроков с детьми 5-6 классов по вопросам безопасного поведения в Интернете.

Интернет дает не только новые возможности, но и может скрывать угрозы, особенно для детей, которые с детства погружены в мир социальных сетей. Киевстар инвестировал в разработку портала #stop_sexтинг и поддержку информационной кампании #не_ведись, чтобы способствовать созданию безопасной онлайн-среды для наших детей,

– говорит Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар.

Согласно опросу, в Украине 47% детей в возрасте до 9 лет регулярно находятся в онлайн-среде, а для подростков в возрасте до 12 лет этот показатель составляет 92%. Кроме того, каждый третий ребенок готов пойти на встречу со знакомым из цифрового мира, и только 15% родителей знают что делать, если они или их дети столкнулись с проблемами в Интернете.

Каждый из нас сегодня живет с "эффектом спальни". Это явление, когда будучи физически в безопасности мы готовы делать в интернете намного больше и быстрее чем в оффлайн жизни. Быстрее доверять, больше оскорблять, больше рассказывать о себе. Поэтому, к сожалению, дети в нашей стране уже страдают от таких онлайн преступлений как вымогательство интимных фото, шантаж и сексуальное насилие после или во время знакомств в онлайне – это современная реальность,

– комментирует Анастасия Дьякова, Советник по вопросам безопасного Интернета для каждого ребенка при вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины.

Для противодействия таким угрозам с участием британской организации Internet Watch Foundation также была создана специальная линия для сообщения о материалах, содержащих элементы неприемлемого контента с участием детей.



Также к проекту можно присоединиться в качестве волонтеров – после прохождения специального тренинга все желающие смогут провести урок безопасного Интернета в школе своих детей. Подробную информацию можно найти на портале http://stop-sexting.in.ua/.





Проект #stop_sexтинг и информационная кампания #не_ведись будут реализованы в рамках Меморандума между Киевстар и Министерством цифровой трансформации. Повышение безопасности детей в интернете – один из трех приоритетов сотрудничества между государством и крупнейшим телеком-оператором по количеству абонентов.

У преступников со всего мира есть возможность познакомиться в социальных сетях и онлайн-играх с украинскими детьми. А дети не знают, как реагировать на шантаж или просьбу прислать откровенные фото. К тому же Интернет создает иллюзию игры, которую всегда можно оборвать. Минцифра не ограничивается запуском информационно-образовательного портала. Также планируем открыть горячую линию по вопросам кибербуллинга и сервисы психологической поддержки жертв и их родителей. Все это вместе поможет уберечь детей от новейших угроз, которые эволюционируют с каждым днем,

– рассказывает Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Отметим, Киевстар уже работает над разработкой технологических решений, которые помогут сделать Интернет безопасным для детей. В частности, всем абонентам Киевстар доступно приложение родительского контроля – Star Guard Family, который позволяет блокировать сайты и приложения с неприемлемым контентом. Также функционал Star Guard Family позволяет ограничить пользование смартфоном и приложениями – например, на время занятий в школе; проверить расположение ребенка и сообщить о том, что он пришел домой или в школу; настроить доступ к сети по возрасту, контролировать уровень заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в сети.