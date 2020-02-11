Київстар підтримав проєкт #stop_sexтинг

11 лютого, у День безпечного Інтернету, телеком оператор Київстар, Міністерство цифрової трансформації та Офіс уповноваженого Президента України з прав дитини оголосили про запуск спільного соціально-просвітницького порталу #stop_sexтинг та інформаційну кампанію #не_ведись.

На порталі stop-sexting.in.ua можна знайти рекомендації для дітей, які зіштовхнулися із погрозами в Інтернеті, та їх батьків. Також діти та підлітки можуть звернутися до чат-бота та отримати інструкцію, що робити і куди звертатись, якщо їх шантажують в Інтернеті та вимагають контент сексуального характеру. Крім того на сайті розміщено методичні матеріали для вчителів для проведення уроків із дітьми 5-6 класів з питань безпечної поведінки в Інтернеті.

Інтернет дає не лише нові можливості, а й може приховувати загрози, особливо для дітей, які змалечку занурені у світ соціальних мереж. Київстар інвестував у розробку порталу #stop_sexтинг та підтримку інформаційної кампанії #не_ведись, щоб сприяти створенню безпечного онлайн-середовища для наших дітей,

– говорить Ганна Захараш, директор з корпоративних зв’язків Київстар.

Згідно з опитуванням, в Україні 47% дітей віком до 9 років регулярно перебувають в онлайн-середовищі, а для підлітків у віці до 12 років цей показник складає 92%. Крім того кожна третя дитина готова піти на зустріч зі знайомим із цифрового простору, і лише 15% батьків знають що робити, якщо вони чи їхні діти зіткнулися з проблемами в Інтернеті.

Кожен з нас сьогодні живе з "ефектом спальні". Це явище, коли будучи фізично у безпеці ми готові робити в інтернеті набагато більше і швидше ніж у офлайн житті. Швидше довіряти, швидше ображати, більше розповідати про себе.Тому нажаль діти в нашій країні вже страждають від таких онлайн злочинів як вимагання інтимних фото, шантажування та сексуальне насильство після чи під час знайомств в онлайн - це сучасна реальність,

– коментує Анастасія Дьякова, Радник з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України.

Для протидії таким загрозам за участю британської організації Internet Watch Foundation також було створену спеціальну лінію для повідомлення про матеріали, що містять елементи неприйнятного контенту за участі дітей.

Також до проєкту можна долучитися у якості волонтерів – після проходження спеціального тренінгу усі охочу зможуть провести урок із безпечного Інтернету в школі своїх дітей. Детальну інформацію можна знайти на порталі stop-sexting.in.ua.

Проєкт #stop_sexтінг та інформаційна кампанія # не_ведись будуть реалізовані в рамках Меморандуму між Київстар та Міністерством цифрової трансформації. Підвищення безпеки дітей в інтернеті – один з трьох пріоритетів співпраці між державою і найбільшим телеком-оператором за кількістю абонентів.

Злочинці з усього світу мають можливість познайомитись у соціальних мережах та онлайн-іграх із українськими дітьми. А діти не знають, як реагувати на шантаж чи прохання надіслати відверті фото. До того ж Інтернет створює ілюзію гри, яку завжди можна обірвати. Мінцифра не обмежиться запуском інформаційно-освітнього порталу. Також плануємо відкрити гарячу лінію з питань кібербулінгу й сервіси психологічної підтримки жертв та їхніх батьків. Все це в поєднанні допоможе уберегти дітей від новітніх загроз, які еволюціонують з кожним днем,

– розповідає Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Зазначимо, Київстар вже працює над розробкою технологічних рішень, які допоможуть зробити Інтернет безпечнішим для дітей. Зокрема, усім абонентам Київстар доступний додаток батьківського контролю – Star Guard Family, який дозволяє блокувати сайти та додатки з неприйнятним контентом. Також функціонал Star Guard Family дозволяє обмежити користування смартфоном та додатками – наприклад, на час занять у школі; перевірити розташування дитини і повідомити про те, що вона прийшла додому або в школу; налаштувати доступ до мережі за віком, контролювати рівень заряду телефону й інші корисні функції для захисту дитини в мережі.