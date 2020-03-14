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      Киевстар подключил к 4G еще 514 населенный пункт Украины

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      Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен для 76% населения Украины.

      Киевстар увеличил территорию сети 4G в 22 областях Украины. Благодаря включению новых базовых станций, доступ к скоростному мобильному интернету получили жители еще 514 населенных пунктов. В частности Белозерское, Святогорск, Острое (Донецкая область), Золотое (Луганская область), а также сотни сел на территории, где проживает свыше 306 тысяч людей. Услуги 4G связи в сети Киевстар доступны для более 76% населения Украины.

      За два года с момента запуска 4G в Украине, в сети Киевстар возможностями новой мобильной технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. В 2019 году объемы использования дата-трафика выросли на 54%, по сравнению с 2018 годом, до 4263 Мб на абонента. При этом более 50% всего трафика использовано в сети 4G.

      Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

      С 2015 года телеком оператор Киевстар инвестировал в развитие мобильной связи 3G и 4G более 25 миллиардов гривен.

      Чтобы воспользоваться услугами 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более 8 тысячах торговых точек по всей Украине.

      Справка о Киевстар:

      Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

      Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

      За дополнительной информацией обращайтесь: [email protected], www.kyivstar.ua.

       

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Новости политики Интернет Смартфоны
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