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      Киевстар предоставляет доступ к приложению "Дия" без платы за трафик

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      Мобильные приложения / glavnoe.ua

      С сегодняшнего дня по случаю запуска электронного сервиса "Дия" Киевстар делает доступ к этому приложению безлимитным. То есть абоненты смогут пользоваться возможностями "Дии" без списания мегабайтов.

      "Дия" – это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты Киевстар, независимо от формы обслуживания. Скачать приложение можно по ссылкам для Android и iOS.

      "Мы активно инвестируем в новые технологии и строим сеть 4G по всей Украине. Благодаря этому все больше украинцев могут воспользоваться государственными и другими услугами онлайн. А безлимитный доступ к мобильному приложению "Дия" – один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

      Напомним, что накануне Киевстар подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, в рамках которого стороны договорились о совместной работе в трех направлениях:

      • Распространение цифровых навыков и мобильной грамотности среди населения;
      • Повышение уровня осведомленности о рисках для детей в Интернете;
      • Улучшение уровня цифровой компетенции украинских предпринимателей и распространения технологических решений для эффективного ведения бизнеса.

      Киевстар уже работает над рядом инициатив в этих сферах, в частности над проектом мобильной грамотности для людей старшего поколения "Смартфон для родителей". Специальный онлайн-курс призван помочь всем желающим научиться пользоваться смартфонами и всеми их преимуществами.

      Также Киевстар предлагает безлимитный нетарифицируемый доступ к более чем 40 приложениям. В том числе к образовательным сервисам Wikipedia и Prometheus. И в дальнейшем компания будет работать над тем, чтобы предоставлять безлимитный доступ и к другим социально важным сервисам.

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      Теги: Новости Украины Приложения Мобильные устройства
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