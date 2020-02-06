Київстар надає доступ до застосунку "Дії" без плати за трафік

Відсьогодні з нагоди запуску електронного сервісу "Дія" Київстар робить доступ до цього застосунку безлімітним. Тобто абоненти зможуть користуватися можливостями "Дії" без списання мегабайтів.

"Дія" – це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн. Без тарифікації мобільного інтернету його зможуть використовувати всі абоненти Київстар, незалежно від форми обслуговування. Завантажити застосунок можна за посиланнями для Android та iOS.

"Ми активно інвестуємо у нові технології та будуємо 4G мережу по всій Україні. Завдяки цьому все більше українців можуть скористатися державними та іншими послугами онлайн. А безлімітний доступ до мобільного застосунку "Дія" – один з прикладів партнерства держави та бізнесу в інтересах громадян", – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

Нагадаємо, що напередодні Київстар підписав Меморандуму про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якого сторони домовилися про спільну роботу у трьох напрямках:

Поширення цифрових навичок та мобільної грамотності серед населення;

Підвищення рівня обізнаності щодо ризиків для дітей в Інтернеті;

Покращення рівня цифрової компетенції українських підприємців та розповсюдження технологічних рішень для ефективного ведення бізнесу.

Київстар вже працює над рядом ініціатив в цих сферах, зокрема над проєктом мобільної грамотності для людей старшого покоління "Смартфон для батьків". Спеціальний онлайн-курс покликаний допомогти усім охочим навчитись користуватись смартфонами та всіма їхніми перевагами.

Також Київстар пропонує безлімітний нетарифікований доступ до більш ніж 40 застосунків. У тому числі до освітніх сервісів Wikipedia та Prometheus. І надалі компанія буде працювати над тим, щоб надавати безлімітний доступ й до інших соціально важливих сервісів.