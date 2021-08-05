Такую позицию в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале высказала депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Евгения Кулеба. Она добавила, что качество воды касается не только Киева, а всех городов Украины.

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"Для меня был сюрприз и абсолютно недопустимая ситуация, когда Киевводоканал на страницах соцсетей призывал пить воду из крана, а не бутилированную", – рассказала Кулеба.

Речь идет не только о Киевской воде. Вообще вода в украинских городах – техническая. Ее вообще нельзя употреблять,

– заявила депутат.

Справка. Киевводоканал возглавлял антирейтинг предприятий-загрязнителей водоемов за 2019 год. Соответствующие данные опубликовало Госводагентство.

Интервью с Евгенией Кулебой читайте 6 августа на 24 канале. Не пропустите!

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