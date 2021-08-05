Такую позицию в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале высказала депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Евгения Кулеба. Она добавила, что качество воды касается не только Киева, а всех городов Украины.
К теме В Киевводоканале уверяют, что вода из-под крана лучше бутилированной
"Для меня был сюрприз и абсолютно недопустимая ситуация, когда Киевводоканал на страницах соцсетей призывал пить воду из крана, а не бутилированную", – рассказала Кулеба.
Речь идет не только о Киевской воде. Вообще вода в украинских городах – техническая. Ее вообще нельзя употреблять,
– заявила депутат.
Интервью с Евгенией Кулебой читайте 6 августа на 24 канале. Не пропустите!
Возмутительный призыв Киевводоканала: коротко
- На фейсбук-странице опубликовали сообщение, в котором объяснили, почему якобы вода из крана полезнее бутилированной.
- В Киевводоканале считают, что вода является безопасной, имеет природные минералы.
- Киевляне возмутились, ведь неоднократно из их кранов текла желтая вода.