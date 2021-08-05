Таку позицію у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі висловила депутатка Київради від партії "Слуга народу" Євгенія Кулеба. Вона додала, що якість води стосується не лише Києва, а усіх міст України.

До теми У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої

"Для мене був сюрприз і абсолютно неприпустима ситуація, коли Київводоканал на сторінках соцмереж закликав пити воду з крана, а не бутильовану", – розповіла Кулеба.

Мовиться не лише про київську воду. Взагалі вода в українських містах – технічна. Її взагалі не можна вживати,

– заявила депутатка.

Довідка. Київводоканал очолював антирейтинг підприємств-забруднювачів водойм за 2019 рік. Відповідні дані опублікувало Держводагентство.

Інтерв'ю з Євгенією Кулебою читайте 6 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!

Обурливий заклик Київводоканалу: коротко