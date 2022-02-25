По словам мэра Киева, украинские военные обезвреживают диверсионные группы России.

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Кличко констатировал, что в столице много российских диверсантов.

Киев вступил в фазу обороны,

– подчеркнул мэр столицы.

По последним данным, в город заходят бойцы Вооруженных сил Украины. Киевлян попросили не снимать и не выкладывать их в сеть. В территориальной обороне отмечают, что при появлении российской техники на улицах городов надо блокировать передвижение собственными силами.

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