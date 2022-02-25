По словам мэра Киева, украинские военные обезвреживают диверсионные группы России.
Важно Ахтырку обстреляли "Ураганами": есть погибшие и раненые, среди них – дети
Кличко констатировал, что в столице много российских диверсантов.
Киев вступил в фазу обороны,
– подчеркнул мэр столицы.
По последним данным, в город заходят бойцы Вооруженных сил Украины. Киевлян попросили не снимать и не выкладывать их в сеть. В территориальной обороне отмечают, что при появлении российской техники на улицах городов надо блокировать передвижение собственными силами.