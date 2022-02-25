За словами мера Києва, українські військові знешкоджують диверсійні групи Росії.
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Кличко констатував, що у столиці багато російських диверсантів.
Київ вступив у фазу оборони,
– наголосив мер столиці.
За останніми даними, у місто заходять бійці Збройних сил України. Киян попросили не знімати та не викладати їх в мережу. У територіальній обороні наголошують, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.