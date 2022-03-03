Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" за один день ликвидировали повреждение, которое произошло в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала.
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Специалисты сообщили, что повреждение трубопровода было незначительным.
Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Все потребители с отоплением и горячим водоснабжением,
– добавили в КГГА.
Что известно о взрыве в районе киевского вокзала
- Приблизительно в 20:50 2 марта раздался мощный взрыв. Впоследствии появилась информация, что "что-то прилетело в районе подземного перехода у железнодорожного вокзала". В Офисе Президента сообщают о предполагаемом ракетном ударе.
- В Укрзализныце уточнили, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis. К счастью, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Однако в результате удара оккупантов серьезные повреждения получила большая теплотрасса.
- Позже выяснилось, что российские захватчики выпустили крылатую ракету по зданию Министерства обороны, однако ее сбили украинские системы ПВО. Обломки вражеского снаряда как раз рухнули у железнодорожного вокзала в столице.
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