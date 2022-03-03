Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" за один день ликвидировали повреждение, которое произошло в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала.

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Специалисты сообщили, что повреждение трубопровода было незначительным.

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Все потребители с отоплением и горячим водоснабжением,

– добавили в КГГА.

Что известно о взрыве в районе киевского вокзала

Приблизительно в 20:50 2 марта раздался мощный взрыв. Впоследствии появилась информация, что "что-то прилетело в районе подземного перехода у железнодорожного вокзала". В Офисе Президента сообщают о предполагаемом ракетном ударе.

В Укрзализныце уточнили, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis. К счастью, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Однако в результате удара оккупантов серьезные повреждения получила большая теплотрасса.

Позже выяснилось, что российские захватчики выпустили крылатую ракету по зданию Министерства обороны, однако ее сбили украинские системы ПВО. Обломки вражеского снаряда как раз рухнули у железнодорожного вокзала в столице.