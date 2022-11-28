"Героическая" ракета
У диктатора заявили, что эта ракета будет противостоять "американскому империализму". Также она будет якобы гарантировать "будущее детей нации".
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Ракета четко доказала миру, что КНДР является полноценным ядерным государством, способным противостоять ядерному превосходству американских империалистов. Оружие полностью продемонстрировало могущество самого мощного государства с межконтинентальными баллистическими ракетами,
– говорится в сообщении.
27 ноября Ким Чен Ын заявил, что конечная цель Северной Кореи – иметь самую мощную в мире ядерную силу – создание ядерных сил является "самым большим и важнейшим революционным делом, и его конечной целью является владение самой мощной стратегической силой в мире, абсолютной силой, беспрецедентной за столетие" .
Ким Чен Ын наградил баллистическую ракету медалью / Фото Rodong Sinmun
Ким Чен Ын наградил ракету медалью "Золотая Звезда" и орденом Национального Знамени 1-й степени / Фото Rodong Sinmun
Кроме того, диктатор провозгласил значительный скачок в ракетостроении. Также он анонсировал создание "мощнейшей армии в мире" и провозгласил свою страну "полноценным ядерным государством".
Как Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия
- Ранее, Ким Чен Ын "решительно заявил", что тотальная конфронтация "врагов" приведет к применению им ядерного оружия. "Враждебными силами" лидер Северной Кореи считает США и партнеров.
- В резолюции ООН безапелляционно запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Однако в последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний.
- Весь мир настораживают подобные действия со стороны диктатора. Мол, не за горами первое ядерное испытание Пхеньяна.
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