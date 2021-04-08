КНДР столкнулась с худшей ситуацией в истории, – Ким Чен Ын пожаловался на COVID-19
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится в худшей ситуации за все время. Все из-за пандемии коронавируса, которая бушует в мире уже более года.
Источник:Sky News
В материале издания Sky News говорится, что сейчас экономика КНДР, которая и так подорвана десятилетиями неэффективного управления и санкциями США, страдает от коронавирусных ограничений.
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Улучшение стандартов жизни людей... даже в худшей ситуации, в которой нам приходится преодолевать беспрецедентное количество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки, первичные организации партии,
– отметил Ким Чен Ын.
Отметим, что партийные ячейки состоят из 5 – 30 членов. Они являются наименьшими единицами партийной власти, контролирующими работу и жизнь на заводах и других местах.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в КНДР
Как пишет издание DW, большинство дипломатов покинули КНДР из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В Северной Корее наблюдается острый дефицит товаров и лекарств.
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