Поскольку изоляция КНДР усиливается, иностранные дипломаты прибегают к радикальным способам уехать из "Герметичного Королевства".

Известная журналистка и исследовательница Джейн Ли, открывшая бюро AP непосредственно в Пхеньяне, рассказала Wilson Center, каково это – жить в тотальной изоляции.

Фото Российские дипломаты ехали из КНДР на самодельной дрезине

Прощай, Пхеньян!

На финальном отрезке пути из Пхеньяна в Москву, российский дипломат грузит свою семью и вещи на деревянную дрезину. Его дети – младшему всего три года – забираются на нее, укутанные от зимнего холода. Сквозь кусающийся февральский холод дрезина продвигается мимо пустынной местности в Северной Корее.

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А дипломат толкает ее сзади, чтобы помочь восьмерым людям добраться до границы с Россией. В общем, такое путешествие занимает три дня – на поезде, автобусе и импровизированной телеге. Но это не сцена с 1821 года, отмечает Ли, а Северная Корея в 2021.

Так произошло, потому что КНДР закрыла границы в январе 2020 и серьезно их усилила. Солдаты на фронтирах получили приказ стрелять на поражение во всех, кто пытается пересечь границу. Внутри торговля была почти остановлена, а проникновение товаров – очень задерживалось, действовали строгие карантинные меры. Поэтому дипломаты решили поехать домой, по крайней мере, временно.

Дипломатическая изоляция Первыми покинули свое посольство представители Германии в марте 2020 года. Затем французы и британцы (май), в августе – шведы. Швеция – одно из ключевых посольств там, поскольку обеспечивает коммуникацию и передачу информации для всех других. Летом 2020 первая партия россиян – 27 человек – вернулась домой. Последнюю дверь закрыли чехи.

Прощались тоже по-разному: серьезный твит от британцев, фото йоги от шведов. И, конечно, уже легендарная поездка на дрезине от русских. Так углублялась международная изоляция Северной Кореи, хотя казалось бы куда еще дальше.

Шведский посол стал известным, практикуя йогу в Пхеньяне / Фото Sydney Morning Herald

Джейн Ли пишет, что "не понаслышке знает, насколько сложной является жизнь северокорейцев и иностранцев, живущих в Пхеньяне".

КНДР и иностранцы: как выжить в столице Кимов

Джейн Ли открыла первое бюро мирового СМИ в самой закрытой столице Азии – Associated Press. Но она должна была везти с собой все, что могло понадобиться. "Это были самые большие, но самые легкие чемоданы, которые я могла найти", – вспоминает журналистка. Туалетная бумага, зубная паста, антибиотики, аптечки, аспирин, таблетки против желудочного гриппа.

Вода не была чистой, а электроэнергия – постоянной. Перебои со светом часто означали испорченную пищу.

Также ехали в Пхеньян: батарейки, солнечные панели, канцелярия, снопы бумаги для печати – все это был очень редкий товар в столице Кимов. Лапша быстрого приготовления и суп мисо, чтобы северокорейскому персоналу бюро было что кушать.

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Джейн Ли – одна из немногих, кто действительно делал журналистику в КНДР / Фото jhleemedia.com

Джейн открыла в Пхеньяне денежный счет, но не могла им пользоваться из-за санкций. Поэтому наличные для осуществления всех операций она тоже везла. Иностранные резиденты могут приобрести довольно малый ассортимент товаров в специальных универмагах. Такие магазины обслуживают только тех, кто имеет деньги, преимущественно – доллары США.

Но и такое малое предложение уменьшилось за последний год из-за усиления карантинных ограничений. Лосьоны и мыло в КНДР очень плохого качества. Джейн опасалась, что их использование ухудшит ее здоровье. Обычно дипломаты вынуждены почти все импортировать, но при закрытой границе доставку нужно было ждать месяцами.

Северные корейцы учат мир быть изобретательными, но что делать, когда всего становится слишком мало? Жизнь там похожа на современный вариант игры Survivor. Сколько вы продержитесь в изоляции, пока не попросите забрать вас с острова?

Тотальная изоляция: опыт дипломата

Кстати, опять о дипломатах из РФ. Посол в этой стране Александр Мацегора рассказал "Интерфаксу" о своей жизни в Пхеньяне.

Это непросто в условиях COVID-19, но мы адаптировались, не голодаем,

– сказал он.

Сейчас в КНДР точно нельзя никому въезжать, включая даже собственных граждан. После сентябрьских тайфунов полностью прекратился импорт жизненно важных для страны товаров. Она живет в уникальных условиях, но "так или иначе, вирус попадет в страну, бдительность ослабнет". Руководитель КНДР (Ким Чен Ын – 24) "открыто признал, что здесь нет полноценной медицинской инфраструктуры, отвечающей современным требованиям".

Сейчас почти все личные контакты остановлены из-за пандемии / Фото The Japan Times

Из-за остановки экономики многие потеряли работу, а предприятия зашли в тупик: нет ресурсов, деталей, сырья. Все это импортировалось. Дети не ходят в школы, оставаясь дома и отставая все больше. Иностранцы тоже полностью подпадают под ограничения. Если кто-то из миссии уезжает, его уже невозможно заменить.

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Рост цен и ограничения Гражданам запретили пользоваться общественным транспортом, посещать парки, бассейны, музеи. Детям посоветовали не покидать посольство. На все про все было 300 магазинов. Но после месяцев самоизоляции, запас на их полках упал до минимума. Сложно было приобрести даже такие товары как макароны, мука, масло, сахар, нет достойной одежды или обуви. Что есть – стоит в 3-4 раза дороже, чем до кризиса.

Родители передают друг другу старые вещи, из которых их дети уже выросли. В случае болезни, срочно уехать домой достаточно сложно, а лекарств, как уже сказано, здесь почти нет (Джейн призналась в своем тексте, что у нее тоже были эти ночные кошмары – заболеть чем-то серьезный в Северной Корее). В госпиталях может не быть воды, отопления, даже анестезии.

Даже если есть топливо, ограничения в передвижении сильно влияют на психику и ментальное состояние дипломатов, добавляет Джейн. Эти люди опирались на возможность регулярно покидать КНДР, а не сидеть безвылазно даже в относительно роскошном дипломатическом районе. Это еще не говоря об их семьях.

Когда даже ООН покинула страну

Но не только дипломаты уезжают. Представители ООН и неправительственных организаций фактически свернули свою деятельность в КНДР. Мировая продовольственная программа, не способная доставить помощь, заявила, что может оставить активности не по собственной воле.

А без западных журналистов, исследователи вынуждены очень сильно опираться на официальные государственные медиа ради информации. Этим они позволяют Пхеньяну контролировать повестку. Конечно, если даже иностранцам сложно, то местным жителям – гораздо сложнее, даже сложно представить насколько.

Представители ООН долго держались, но, видимо, тоже будут вынуждены уехать / Фото Medium

Герметичное закрытие также влияет на все попытки привести, в конце концов, КНДР к цивилизованной семье народов ООН. Закрытые двери посольств – непростое решение. После того, как дипломаты уедут, вернуться уже будет непросто. Чтобы восстановить полноценное западное присутствие, могут потребоваться годы. И это еще нужно открыть обратно границы.

Такое решение, считает Джейн Ли, было принято не только из-за страха перед пандемией. Но и чтобы "не считаться с посторонними взглядами". Северная Корея выбрала карантин и запрет на въезд, потому что действительно не может бороться с COVID-19. Но также – чтобы ограничить утечку информации за рубеж.

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Например, о продолжении разработки ядерного оружия, потенциальной добычи плутония, строительства бомб и новых межконтинентальных баллистических ракет, кибератак.

Еще в 2019 году, после провала переговоров в Ханое КНДР требовала сократить персонал ООН в стране. Раньше так делалось в 2014-2015 годах из-за страха перед Эболой. Пандемия наложила свой отпечаток и нанесла огромный ущерб повседневной жизни в Северной Корее. Которая становится все более скрытой от глаз мира.