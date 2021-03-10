Оскільки ізоляція КНДР посилюється, іноземні дипломати вдаються до радикальних способів виїхати з "Герметичного Королівства".

Відома журналістка та дослідниця Джейн Лі, яка відкрила бюро AP безпосередньо в Пхеньяні, розповіла Wilson Center, як це – жити у тотальній ізоляції.

Фото Російські дипломати їхали з КНДР на саморобній дрезині

Прощавай, Пхеньян!

На фінальному відрізку шляху з Пхеньяну до Москви, російський дипломат вантажить свою родину та речі на дерев'яну дрезину. Його діти – наймолодшому лише три роки – забираються на неї, закутані від зимового холоду. Через кусючий лютневий холод, дрезина просувається повз пустельну місцевість у Північній Кореї.

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А дипломат штовхає її ззаду, щоб допомогти вісьмом людям дісталися кордону з Росією. Загалом, така подорож займає три дні – на поїзді, автобусі та імпровізованому возі. Але це не сцена з 1821 року, наголошує Лі, а Північна Корея у 2021.

Так сталося, бо КНДР закрила кордони у січні 2020 та серйозно їх посилила. Солдати на фронтирах отримали наказ стріляти на ураження всіх, хто намагається перетнути межу. Всередині торгівля була майже зупинена, а проникнення товарів – дуже затримувалось, діяли суворі карантинні заходи. Тож дипломати вирішили поїхати додому, принаймні, тимчасово.

Дипломатична ізоляція Першими покинули своє посольство представники Німеччини у березні 2020 року. Потім французи й британці (травень), у серпні – шведи. Швеція – одне з ключових посольств там, оскільки забезпечує комунікацію та передачу інформації для всіх інших. Влітку 2020 перша партія росіян – 27 осіб – повернулась додому. Останніми двері зачинили чехи.

Прощалися теж по-різному: серйозний твіт від британців, фото йоги від шведів. І, звичайно, вже легендарна поїздка на дрезині від росіян. Так поглиблювалася міжнародна ізоляція Північної Кореї, хоча здавалося б куди ще далі.

Шведський посол став відомим, практикуючи йогу у Пхеньяні / Фото Sydney Morning Herald

Джейн Лі пише, що "не з чуток знає, наскільки складним є життя для північнокорейців та іноземців, що живуть у Пхеньяні".

КНДР та іноземці: як вижити в столиці Кімів

Джейн Лі відкрила перше бюро світового ЗМІ у найбільш закритій столиці Азії – Associated Press. Але вона мала везти з собою все, що могло знадобитися. "Це були найбільші, але найлегші валізи, які я могла знайти", – згадує журналістка. Туалетний папір, зубна паста, антибіотики, аптечки, аспірин, таблетки проти шлункового грипу.

Вода не була чистою, а електроенергія – постійною. Перебої зі світлом часто означали зіпсовану їжу.

Також їхали в Пхеньян: батарейки, сонячні панелі, канцелярія, снопи паперу для друку – все це був дуже рідкісний товар в столиці Кімів. Локшина швидкого приготування та суп місо, щоб північнокорейський персонал бюро мав, що їсти.

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Джейн Лі – одна з небагатьох, хто дійсно робив журналістику в КНДР / Фото jhleemedia.com

Джейн відкрила у Пхеньяні грошовий рахунок, але не могла ним користуватися через санкції. Тож готівку для здійснення всіх операцій вона теж везла. Іноземні резиденти можуть придбати доволі малий асортимент товарів у спеціальних універмагах. Такі магазини обслуговують лише тих, хто має гроші, переважно – долари США.

Але й така мала пропозиція зменшилась за останній рік через посилення карантинних обмежень. Лосьйони та мило у КНДР дуже поганої якості. Джейн побоювалася, що їхнє використання погіршить її здоров'я. Зазвичай, дипломати змушені майже все імпортувати, але при закритому кордоні доставку треба було чекати місяцями.

Північні корейці вчать світ бути винахідливими, але що робити, коли всього стає занадто мало? Життя там схоже на сучасний варіант гри Survivor. Скільки ви протримаєтесь в ізоляції, поки не попросите забрати вас з острова?

Тотальна ізоляція: досвід дипломата

До речі, знову про дипломатів з РФ. Посол у цій державі Олександр Мацегора розповів "Інтерфаксу" про своє життя в Пхеньяні.

Це непросто в умовах COVID-19, але ми адаптувались, не голодуємо,

– сказав він.

Зараз до КНДР точно не можна нікому в'їжджати, включаючи навіть власних громадян. Після вересневих тайфунів повністю припинився імпорт життєво важливих для країни товарів. Вона живе в унікальних умовах, але "так чи інакше, вірус потрапить в країну, пильність зменшиться". Керівник КНДР (Кім Чен Ин – 24) "відкрито визнав, що тут немає повноцінної медичної інфраструктури, що відповідає сучасним вимогам".

Наразі, майже всі особисті контакти зупинені через пандемію / Фото The Japan Times

Через зупинку економіки багато хто втратив роботу, а підприємства зайшли у глухий кут: немає ресурсів, деталей, сировини. Все це імпортувалося. Діти не ходять в школи, залишаючись вдома і відстаючи все більше. Іноземці теж повністю підпадають під обмеження. Якщо хтось з місії їде, його вже неможливо замінити.

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Зростання цін та обмеження Негромадянам заборонили користуватися громадським транспортом, відвідувати парки, басейни, музеї. Дітям порадили не залишати посольство. На все про все було 300 магазинів. Але після місяців самоізоляції, запас на тих полицях впав до мінімуму. Складно було придбати навіть такі товари як макарони, борошно, олія, цукор, немає гідного одягу чи взуття. Що є – коштує у 3-4 рази дорожче, ніж до кризи.

Батьки передають один одному старі речі, з яких їхні діти вже виросли. У разі хвороби, терміново виїхати додому доволі складно, а ліків, як вже сказано, тут майже немає (Джейн зізналася у своєму тексті, що теж мала ці нічні кошмари – захворіти на щось серйозне у Північній Кореї). У госпіталях може не бути води, опалення, навіть анестезії.

Навіть якщо є паливо, обмеження у пересуванні сильно впливають на психіку та ментальний стан дипломатів, додає Джейн. Ці люди спиралися на можливість регулярно покидати КНДР, а не сидіти безвилазно навіть у відносно розкішному дипломатичному районі. Це ще не кажучи про їхні родини.

Коли навіть ООН залишила країну

Але не лише дипломати їдуть. Представники ООН та неурядових організацій фактично згорнули свою діяльність в КНДР. Світова продовольча програма, не здатна доставити допомогу, заявила, що може облишити активності не з власної волі.

А без західних журналістів, дослідники змушені дуже сильно спиратися на офіційні державні медіа заради інформації. Цим вони дозволяють Пхеньяну контролювати повістку. Звісно, якщо навіть іноземцям складно, то місцевим жителям – набагато складніше, навіть складно уявити наскільки.

ООНівці довго трималися, але, мабуть, теж будуть змушені поїхати/Фото Medium

Герметичне закриття також впливає на всі спроби привести, врешті-решт, КНДР до цивілізованої родини народів ООН. Закриті двері посольств – непросте рішення. Після того, як дипломати поїдуть, повернутися вже буде непросто. Щоб відновити повноцінну західну присутність, можуть знадобитися роки. І це ще потрібно відкрити назад кордони.

Таке рішення, вважає Джейн Лі, було прийняте не тільки через страх перед пандемією. Але й щоб "не зважати на сторонні погляди". Північна Корея обрала карантин та заборону на в'їзд, бо дійсно не може боротися з COVID-19. Але також – щоб обмежити витік інформації за кордон.

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Наприклад, щодо продовження розробки ядерної зброї, потенційного видобування плутонію, будівництва бомб та нових міжконтинентальних балістичних ракет, кібератак.

Ще у 2019 році, після провалу перемовин у Ханої, КНДР вимагала скоротити персонал ООН в країні. Раніше так робилося у 2014-2015 роках через страх перед Еболою. Пандемія наклала свій відбиток та завдала величезних збитків повсякденному життю у Північній Кореї. Яка стає все більш прихованою від очей світу.