Ким Чен Ын считает такие джинсы "декадентской" модой. Также, под новые запреты попали пирсинги и необычные прически.

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В КНДР ввели новые запреты

Диктатор стремится держать молодежь под контролем. Он будто бы боится "декадентского" влияния Запада на молодых граждан страны. Вследствие этого, это может привести к краху его режима.



Ким Чен Ын запретил узкие и порванные джинсы / Фото Unsplash.com

В КНДР сообщили, что рваные и узкие джинсы, а также экстравагантные стрижки отныне считают "вторжение в капиталистический образ жизни".

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Что и почему запретили в стране

В государственной газете "Родонг Синмун", органе управляющей Рабочей партии тайного государства, опубликовали призыв о недопущении таких предметов, опасаясь, что страна "рухнет, как влажная стена".

История дает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конце концов рухнуть, как сырая стена, независимо от ее экономической и военной силы, если мы не будем придерживаться собственного образа жизни,

– написали журналисты госгазеты.

Там убеждены, что стоит насторожиться даже малейшим признакам капиталистического образа жизни и бороться, чтобы избавиться от них. В новых отчетах власти отметили, что окрашенные волосы и пирсинг также неприемлемы.



В КНДР запретили пирсинги / Фото Unsplash.com

Ранее Ким Чен Ын уже объявил вне закона "несоциалистические" прически. Там позволяют использовать очень ограниченный ассортимент одобренных стрижек.



Власти КНДР разрешают лишь определенные прически / Фото Unsplash.com